Președintele Iohannis: Suntem profund întristați de veștile îngrozitoare care vin din Istanbul. România este alături de poporul turc

"Suntem profund întristați de veștile îngrozitoare care vin din Istanbul. Condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut pe cei dragi în această tragedie și însănătoșire grabnică a răniților. România este alături de poporul turc în această perioadă dificilă" - a scris Klaus Iohannis într-un mesaj postat pe Twitter.

We are deeply saddened about the horrific news coming from #Istanbul. Our condolences to all those who lost dear ones in this tragedy and a speedy recovery to the injured. Romania stands by the people of Türkiye in this difficult time.