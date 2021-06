Președintele Franței, Emmanuel Macron, pălmuit de un tânăr, în timp ce saluta mulțimea la o vizită în sud-estul țării

În momentul în care președintele s-a apropiat de gardul care separa mulțimea, un tânăr îmbrăcat cu un tricou verde și cu masca sanitară pe față a luat mâna întinsă de Macron, a strigat "Jos Macronismul", apoi l-a lovit pe președinte.

JUST IN - President #Macron slapped in the face during #France tour.pic.twitter.com/Zcu0N4lk3C