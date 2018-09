Președintele-director general al TVR după ce L. Dragnea a indicat că ar exista un protocol DNA-Televiziunea Publică: Nu am cunoștință despre existența unui asemenea protocol secret

"Am citit declarația domnului președinte Liviu Dragnea referitoare la existența unui protocol secret între SRTV și DNA și doresc să menționez următoarele: De când am fost numită Președinte Director General al SRTV nu am cunoștință despre existența unui asemenea protocol secret", a transmis Doina Gradea duminică după-amiază.

Doina Gradea / FOTO: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Regimul documentelor 'Secret de Serviciu' este extrem de bine reglementat potrivit dispozițiilor legale și la acestea nu au acces decât persoanele autorizate. Eu am obținut relativ recent autorizația de acces la documente clasificate, împreună cu alte persoane din instituție. Am studiat toate documentele din această categorie, le-am inventariat și pot spune că nu există un asemenea document", subliniază Doina Gradea.

"Pentru a elimina orice suspiciune și posibilitate de nu respecta dispozițiile legale privind documentele clasificate, în urmă cu câteva săptămâni am cerut în scris managementului SRTV, cu precizarea termenului, să verifice arhiva de documente a direcției/departamentului pe care îl conduce fiecare pentru a identifica orice document clasificat și a-l transmite persoanei care se ocupă de acestea", adaugă președintele-director general al TVR.

"Încă nu am primit niciun document și sper ca fiecare angajat al SRTV să fie conștient că nerespectarea regimului documentelor clasificate este un act de o deosebită gravitate", ține să precizeze Gradea.

"Voi face in continuare toate demersurile pentru a identifica toate documentele clasificate care privesc SRTV și, dacă voi găsi un asemenea protocol cu DNA, voi solicita denunțarea lui. Existența unui astfel de document ar fi foarte gravă pentru o instituție media de interes public și aceia sau acela care l-ar fi putut semna și disimula trebuie să răspundă pentru asta", arată Doina Gradea în finalul mesajului.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a menționat sâmbătă seară, la Neptun, că a aflat despre un protocol secret care ar fi fost încheiat între DNA și TVR 1. El a declarat acest lucru în contextul solicitării adresate premierului de a adopta o ordonanță care să anuleze protocoalele secrete.

"Vi se pare normal să fie protocoale între SRI și Curtea de Apel, între SRI și Înalta Curte de Casație și Justiție? Am auzit că este și un protocol între DNA și TVR 1. Vorbesc serios! Chiar ar fi frumos", a declarat președintele PSD.

Rugat de reporterul Știrilor TVR, Andreea Dumitrescu, să detalieze, liderul PSD a declarat că nu știe ce implică protocolul și a refuzat să spună cine i-a transmis această informație.

"Cineva mi-a zis ieri și am spus - am auzit lucrul ăsta. Dacă e așa, mi se pare foarte grav. (...) Am auzit. Și dacă am auzit, chiar aș vrea ca măcar TVR-ul, că de la DNA am înțeles că nu are cine să vorbească (...) nu știu, cineva ar trebui să ne spună, dom'le, informația asta e adevărată?", a adăugat Liviu Dragnea.

El a întrebat de ce ar trebui să fie un protocol secret. "De când are dreptul o instituție judiciară să clasifice un protocol? Dincolo de faptul că de ce trebuie să-l faci?", a continuat președintele PSD. "Din punctul meu de vedere, e grav dacă există un asemenea protocol. E foarte grav, la voi la TVR. Și dacă conducerea TVR-ului știe că există un asemenea protocol și stă în continuare și tace este foarte grav", a subliniat Dragnea.

