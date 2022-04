Președintele Consiliului European, Charles Michel, l-a sunat pe Vladimir Putin şi "a cerut cu tărie" coridor umanitar în Mariupol şi alte oraşe asediate

Charles Michel a lăsat să se înţeleagă că a avut, astăzi, o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin vineri.

Michel „a reiterat ferm poziția UE: sprijin pentru Ucraina și suveranitatea ei, condamnare și sancțiuni pentru agresiunea Rusiei”, a mai scris el vineri într-un tweet pe contul său oficial.

Call with President Putin @KremlinRussia_E



Strongly urged for immediate humanitarian access and safe passage from #Mariupol and other besieged cities all the more on the occasion of Orthodox Easter.