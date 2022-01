Președintele Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu: Eu cred că România poate organiza JO de iarnă pentru tineret din 2028. Infrastructura actuală trebuie îmbunătățită

Mihai Covaliu

El a precizat că urmează să transmită premierului un raport în ceea ce priveşte infrastructura de care dispune România în acest moment pentru sporturile de iarnă.



"Am discutat cu premierul despre delegaţia României care va participa la Jocurile Olimpice (de iarnă) de la Beijing, despre competiţiile următoare aflată sub egida CIO, despre Jocurile Olimpice (de vară) de la Paris din 2024. Am avut şi o discuţie legat de infrastructura în sporturile de iarnă, fiind acum în pragul jocurilor Olimpice de iarnă. E clar că aceasta infrastructura trebuie îmbunătăţită pentru mai multe discipline. Am discutat cu premierul şi despre organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă pentru tineret din 2028. E un proces mai amplu, nu se depune o candidatură propriu-zis. Acest subiect a fost abordat în contextul infrastructurii pentru sporturile de iarnă, pentru că există această dorinţă a noastră ca în momentul în care avem infrastructura necesară pentru sporturile de iarnă, să putem atrage şi o competiţie de acest nivel, o competiţie pe care România o poate organiza, Jocurile Olimpice de iarnă pentru tineret din 2028. Domnul prim-ministru ne-a cerut un plan clar de măsuri, pentru a şti ce ce avem şi ceea ce ne mai trebuie pentru o posibilă candidatură pentru această competiţie. Eu cred că România poate organiza Jocurile Olimpice de tineret de iarnă. De ce să nu poată?", a afirmat Covaliu.



Oficialul COSR consideră că îmbunătăţirea infrastructurii pentru sporturile de iarnă depinde şi de iniţiativa autorităţilor locale.



"E vorba şi de factorul local, de autorităţile locale şi de ceea ce îşi asumă fiecare autoritatea locală din punct de vedere al infrastructurii pentru sporturile de iarnă. Noi am iniţiat discuţii şi cu primarul din Braşov şi cu preşedintele Consiliului Judeţean Braşov. Ştim că mai sunt şi alte zone din România care îşi doresc să îşi îmbunătăţească infrastructura pentru sporturile de iarnă", a adăugat Covaliu.



România a organizat Festivalul Olimpice al Tineretului European, ediţia de iarnă, în 2013, la Braşov şi pe Valea Prahovei.

ŞTIRILE ZILEI