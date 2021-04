Președintele CNIPMMR, despre Claudiu Năsui: E ministrul de Turism al Greciei în România. Cu tăierea voucherelor de vacanță practic s-a pus capac turismului românesc

Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

"Referitor la voucherele de vacanţă, trebuie să-l întrebaţi şi pe domnul ministru al Turismului din Grecia în România (aluzie la ministrul Economiei, Claudiu Năsui, n.r.). Aţi văzut că domnul ministru al Economiei a făcut o prezentare in extenso, preluată de toată presa, în care ne spunea tuturor ce bine o să fie în Grecia şi cum o să se deschidă sezonul în Grecia. Atâta inabilitate n-am văzut niciodată: tu eşti ministrul Turismului din România! Tu trebuie să-i păstrezi pe turişti în România şi să aduci turişti din străinătate în România. De turiştii români plecaţi în străinătate se ocupă Ministerul Afacerilor Externe, nu se ocupă Ministerul Turismului, care trebuie să aducă bani la bugetul de stat prin turism, să crească competitivitatea operatorilor români şi să promoveze turismul românesc, că de aia se numeşte aşa", a afirmat Florin Jianu.



Preşedintele Consiliului Naţional al IMM-urilor a apreciat că eliminarea voucherelor de turism a pus capac sezonului turistic al acestui an.



"Cu tăierea voucherelor de turism practic s-a pus capac turismului românesc în acest an. M-aş fi aşteptat la ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului să fie pe litoral în această perioadă, că mai e un pic şi se deschide sezonul. Să meargă şi măcar să stea de vorbă cu operatorii, să vadă care sunt nevoile acestora, să dea nişte mesaje în calitate de ministru care să vină în sprijinul lor. Că nu totul înseamnă resurse, bani şi aşa mai departe. În momentul în care ministrul Turismului iese public şi dă o declaraţie, ţara se uită şi îl crede. Dacă tu ieşi ca ministru al Turismului şi le spui oamenilor să vină pe litoral, toată ţara se va uita. Dar în momentul în care spui că în Grecia e bine, 'm-a sunat pe mine ambasadoarea Greciei şi mi-a spus că la ei e bine', păi stimate domnule ministru, te vor suna zeci de ambasadori care îşi vor spune că în ţările lor e bine. Asta nu înseamnă că tu, ca ministru, trebuie să ieşi public şi să spui 'Mergeţi şi vizitaţi Grecia, mergeţi şi vizitaţi Bulgaria', nu asta trebuie să spui", a încheiat Florin Jianu.

sursa agerpres

