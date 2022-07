Joe Biden s-a vindecat de Covid EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Joe Biden, preşedintele SUA: "Am fost testat negativ pentru COVID 19 după ce am stat în izolare cinci zile. Îmi pare bine că am putut reveni la muncă fizic. Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru gândurile bune, pentru rugăciuni în această săptămână, pentru toate apelurile telefonice. Vreau să-i mulţumesc şi echipei medicale de la Casa Albă pentru îngrijirea incredibilă pe care mi-au oferit-o. Slavă Domnului, simptomele mele au fost moderate, refacerea mea a fost rapidă şi mă simt grozav! Tot timpul cât am fost în izolare am putut lucra, să-mi îndeplinesc îndatoririle asumate, fără întrerupere. Este o adevărată declaraţie: trebuie să luptăm împotriva COVID 19. Acum ne confruntăm cu o nouă variantă, BA 5, foarte transmisibilă, am descoperit-o iarna trecută. Această tulpină, cu care m-am infectat şi eu, a infectat mulţi oameni în toată lumea, nu numai aici, în SUA. Trebuie să luăm măsuri de precauţie ca să oprim răspândirea acestui virus."

Joe Biden a fost depistat cu Covid în urmă cu o săptămână, la doar câteva zile de la sosirea dintr-un turneu în Orientul Mijlociu. El a avut simptome ușoare ale bolii, pentru că este vaccinat cu schema completă. Chiar și în perioada de izolare, Biden a continuat să lucreze și a participat la ședințe online cu membrii administrației sale.

