Președintele american, Joe Biden: Orice american care își dorește să vină acasă, îl vom aduce acasă. Suntem foarte atenți la potențialele amenințări teroriste

Am făcut progrese semnificative. Am securizat aeroportul și le-am permis avioanelor să decoleze. Am permis organizațiilor neguvernamentale să intervină. Avem 6 mii de militari care asigură securitatea în zona aerportului. Este una dintre cele mai dificile evacuări din istorie, așa și-a început discursul către națiune președintele american.

Joe Biden a precizat că la evacuarea oamenilor americanii au colaborat cu aliații NATO.

Joe Biden, președintele SUA: "Orice american care își dorește să vină acasă, îl vom aduce acasă. Nu o să facem nicio greșeală. Această misiune de evacuare este periculoasă. Nu pot să promit care va fi deznodământul, dacă va fi fără riscuri. Pot să vă asigur că voi mobiliza toate resursele posibile (...). Ne asgurăm că civilii au o rută sigură spre aeroport. Orice american care dorește să părăsească Afganistanul poate să ajungă la aeroport. Le-am spus talibanilor foarte clar că orice atac către forțele americane sau întreruperea operațiunilor noastre va primi un răsouns pe măsură. Suntem foarte atenți la potențialele amenințări teroriste".

Săptămâna viitoare se va întruni formatul G7 pentru a găsi o abordare comună, a anunțat Joe Biden.

"Avem o misiune de completat în Afganistan. A fost foarte dificil pentru armata noastră. Își pun viața în pericol pentru a salva alți americani. Le vom da tot ce le trebuie pentru a-și face treaba. Aliații noștri NATO sunt alături de noi. Îi invit pe americani să se roage alături de mine pentru soldații americani, pentru femeile și bărbații de acolo. Vă mulțumesc mult, le mulțumesc diplomaților", a mai spus Joe Biden.

