KLAUS IOHANNIS, președintele României: “Nu există variantă de rezervă, asta este vestea tristă. Vestea bună este că vom dispune de suficiente doze de vaccin, ne vaccinăm, ieșim din pandemie. Dacă nu ne vaccinăm, atunci pandemia se va tot continua, se vor tot îmbolnăvi oameni, vor tot muri oameni”.



Declarația președintelui vine într-o perioadă când, chiar dacă ritmul vaccinărilor a crescut, suntem încă mult sub capacitatea maximă. Şi nici nu s-a atins ținta de 100 de mii de doze administrate zilnic. Vloggerul Dorian Popa a dorit să le arate fanilor că vaccinarea nu e doar utilă, dar și ușoară.



DORIAN POPA, vlogger: “Suntem pregătiți să mergem către o lume mai bună, înapoi la normalitate. Este normal să am niște emoții, pentru că este un pas nou în viață. Atunci când am plecat în Africa am făcut cinci vaccinuri, când am plecat în Asia am făcut patru vaccinuri”.



În România, numărul infectărilor e în scădere: au fost raportate 2.523 de cazuri în 24 de ore. Și la Terapie Intensivă sunt mai puțini bolnavi, pentru prima dată de la sfârșitul lunii martie, numărul lor a scăzut sub 1.400. Medicii spun că restricțiile, dar și vaccinarea încep să își facă simțite efectele.

ADRIAN MARINESCU, director medical al Institutului Matei Balș: “Ne așteptăm ca în următoarele săptămâni să vedem un trend descendent, lucrurile să se echilibreze. Toată Europa e pregătită de o vară care să fie mai liniștită. Nu înseamnă că se închide pandemia, că nu se închide precum o ușă, dar că lucrurile vor arăta mult mai bine".

Dar, atenție: autoritățile au actualizat lista țărilor din zona galbenă. Dacă aveți de gând să petreceți sărbătorile în Grecia, Turcia sau Cipru, de exemplu, la revenirea în țară trebuie să stați două săptămâni în carantină. Regula e valabilă și pentru mai multe țări occidentale, inclusiv Franța, Italia, Germania. Nu vor intra însă în carantină persoanele vaccinate cu rapel, cele care au trecut prin infecție și cele care stau mai puțin de trei zile în țară.

