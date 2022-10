Președinta Parlamentului European: Locul României este în Schengen. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: Am mulțumit României pentru solidaritatea cu Republica Moldova în criza energetică

"Am discutat despre eforturile României de integrare în Spaţiul Schengen, pe care Comisia Europeană le susţine integral. Am mulţumit României pentru solidaritatea ei cu Republica Moldova în criza energetică. Aceasta este calea europeană", a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

Glad to meet PM @NicolaeCiuca



We discussed Romania’s efforts to join Schengen, which @EU_Commission fully supports



We also talked about the rollout of #NextGenEU investments



And I thanked for its solidarity with Moldova in the energy crisis



This is the European way. pic.twitter.com/TcNXyqpYyE