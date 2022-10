Președinta Georgiei a vizitat Mănăstirea Antim din București. Salome Zourabichvili: A fost o onoare

Obștea mănăstirii i-a oferit o icoană cu reprezentarea Sfântului Antim Ivireanul și câteva publicații despre viața ierarhului și despre istoria așezământului monahal.

Iar Salome Zourabichvili a dăruit mănăstirii o icoană cu chipul Sfintei Nina, cea care a încreștinat poporul georgian.

„În urmă cu mai bine de 300 de ani, Sfântul Antim Ivireanul a construit puntea de legătură între poporul georgian și cel român. Astăzi, Mănăstirea Antim se află cu mândrie în București, ca simbol al acestei punți. În calitate de președinte al națiunii de unde a venit Sfântul Antim, a fost o onoare să o văd”, a scris pe Twitter Salome Zourabichvili.

