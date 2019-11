Președinta Comisiei Europene a schimbat denumirea controversată a portofoliului ''Protejarea modului de viaţă european'' în ''Promovarea modului de viaţă european''

Astfel, Ursula von der Leyen, a modificat denumirea controversată a portofoliului comisarului însărcinat cu migraţia din ''Protejarea modului de viaţă european'' în ''Promovarea modului de viaţă european'', a anunţat miercuri purtătorul său de cuvânt.

Denumirea portofoliului a suscitat o polemică intensă după anunţarea noii Comisii Europene. Mai multe grupuri politice din Parlamentul European - printre care socialist, ecologist şi Renew Europe - i-au solicitat viitoarei şefe a executivului comunitar să renunţe la titulatura care în opinia lor asocia migraţia şi ''protejarea modului de viaţă european''. Până acum, însă, Von der Leyen rămăsese consecventă faţă de denumirea iniţială a portofoliului.

BREAKING: @IratxeGarper secures changes on core issues from @vonderleyen:



Promoting (not protecting) our European Way of Life

Social Rights added to @nicolasschmit2 title

Fisheries added to @VSinkevicius title

@PaoloGentiloni coordinating SDGs https://t.co/KnTTkRNqBo