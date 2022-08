Prăbușirea unui mit economic. The Spectator: Studiul care provoacă migrene regimului Putin

Nu crede hype-ul lui Vladimir Putin. Economia Rusiei nu este ok. Cu sancțiunile occidentale care pun în pericol până la 40% din PIB-ul țării, asigurările lui Putin privind un pivot economic spre Est sunt o escrocherie. Și înarmarea proviziilor de gaze către Europa este echivalentul financiar purtării unei veste de sinucigaș, scrie istoricul britanic Owen Matthews într-un editorial din The Spectator .

Foto: Wikimedia Commons

Acesta este, aproximativ, mesajul unui nou studiu major publicat săptămâna trecută de Yale School of Management despre impactul sancțiunilor asupra Rusiei. Yale, lucrând cu o echipă de economiști internaționali, a privit dincolo de zidul de ofuscare al Rusiei și a folosit date din lumea reală de la retaileri, comercianți de energie și investitori pentru a dezvălui o imagine foarte diferită de imaginea roz prezentată de Putin la Forumul Economic de la Sankt Petersburg în iunie. „Bitzkrieg-ul economic împotriva Rusiei nu a avut niciodată șanse de succes”, a spus el unei audiențe care includea o delegație a talibanilor. „La fel ca strămoșii noștri, vom rezolva orice problemă; întreaga istorie de o mie de ani a țării noastre vorbește despre asta… Previziunile sumbre despre viitorul economiei ruse nu s-au adeverit.

Studiul de la Yale oferă primul set cuprinzător de date care demonstrează că Putin se înșală absolut. Să începem cu minciunile directe. Mulți comentatori occidentali s-au agățat de stabilitatea aparentă a rublei și de sănătatea relativă a pieței de valori – indicele de referință MOEX Rusia a scăzut cu doar 50% – ca dovadă că economia Rusiei înlătură sancțiunile relativ nevătămată.

De fapt, ambii indicatori au fost manipulați în mod deliberat. După izbucnirea războiului, orice companie din Rusia care a primit venituri în valută străină a fost forțată să convertească 80% din acestea în ruble, deformând piața în favoarea rublei. Doar o fracțiune din volumele de ruble de dinainte de război sunt tranzacționate efectiv, iar apoi majoritatea sunt dolari noționali, nu reali. După cum arată studiul Yale, a apărut o piață neagră paralelă în care dolarii efectivi în numerar se tranzacționează cu o primă de până la 100% față de cursul oficial: o revenire la un sistem în stil sovietic de rate de schimb oficiale și neoficiale.

În ceea ce privește piața de valori, realitatea este că acționarilor străini li s-a interzis să-și închidă pozițiile – menținând efectiv piața într-o stare de animație suspendată asemănătoare mormântului lui Lenin. Chiar și cu aceste controale în vigoare, printre acțiunile unice cu cele mai proaste performanțe se numără cele ale Rosneft și Gazprom, giganții de stat din domeniul petrolului și al gazelor, cândva bijuteriile coroanei economice a țării.

Acum despre mituri. În iunie, agențiile de presă occidentale au raportat că majorarea prețurilor a compensat volumele reduse de export ale Rusiei. „Chiar și în cazul în care unele țări suspendă sau elimină treptat achizițiile de energie, veniturile din petrol și gaze ale Rusiei vor fi de aproximativ 285 de miliarde de dolari în acest an”, a scris Bloomberg. „Aceasta ar depăși cifra din 2021 cu mai mult de o cincime.” Dar, potrivit studiului Yale, statisticile guvernului rus au fost o minciună inventată cu grijă, proiectând în mod fals cifre relativ stabile din martie în viitor și, pe măsură ce indicii economici cheie au scăzut, cifre atent alese pentru a ascunde adevărata amploare a dezastrului care se desfășoară. Dacă te uiți la datele reale de pe piață cu privire la volumele de petrol și gaze tranzacționate efectiv, până în mai veniturile din exporturile de energie din Rusia au scăzut la 14,9 miliarde de dolari, mai puțin de jumătate din ceea ce a câștigat în prima lună după invazie.

Există două motive pentru această prăbușire. Unul este că China, așa-zisul ultim mare aliat internațional al Rusiei, a insistat fără milă pentru o reducere masivă a petrolului rusesc. (Beijing a făcut același lucru cu Iranul – este un avantaj de a fi cumpărătorul de ultimă instanță care respinge sancțiunile.) Țițeiul Brent și Urals, care de decenii s-au tranzacționat aproape de paritate, s-au bifurcat radical până la sfârșitul lunii martie, țițeiul Urals vânzându-se cu amănuntul la o reducere de 35 de dolari pe baril. Mai mult, transportul petrolului rusesc din Novorossiysk a devenit mult mai scump din cauza sancțiunilor care complică asigurarea maritimă și de încărcare, precum și plățile.

Joe Biden a fost criticat considerabil pentru că s-a dus cu căciula-n mână la conducătorul saudit Mohammed bin Salman pentru a implora ca OPEC să crească producția și să „stabilizeze” – adică să scadă – prețurile petrolului. Dar chiar și o mică scădere a prețurilor mondiale ar fi devastatoare pentru Rusia. Un studiu din 2019 realizat de Saudi Aramco a constatat că Rusia a fost unul dintre cele mai scumpe locuri din lume pentru a produce petrol: aproximativ 42 de dolari pe baril pentru proiectele onshore și 44 de dolari pentru offshore – comparativ cu doar 17 dolari pentru țițeiul saudit. O scădere de 15 dolari a prețului actual, plus reducerea continuă la țițeiul Urals, vor împinge profiturile de la majoritatea petrolului rusesc sub zero.

Celălalt motiv pentru prăbușirea veniturilor din energie ale țării este faptul bizar că Putin a ales efectiv să-și sancționeze propriul gaz prin reducerea livrărilor către Europa. Luna trecută, Fareed Zakaria a scris în Washington Post că „acum este clar că războiul economic împotriva Rusiei nu funcționează atât de bine pe cât au crezut oamenii” și a calificat sancțiunile occidentale drept „fără dinți”, deoarece nu includ gaze. El a subliniat pe bună dreptate că Occidentul nu era cu adevărat pregătit să ducă un război economic total împotriva Rusiei, deoarece țările cheie au rămas fixate cu agende de energie verde care exclud în mod inexplicabil energia nucleară. (Germania, de exemplu, a închis trei dintre cele șase centrale nucleare rămase înainte de începutul războiului.)

Cu toate acestea, Putin a rezolvat acum această problemă auto-sancționându-se. Din iunie, Gazprom a întrerupt furnizarea către Polonia, Letonia, Lituania și Finlanda și a redus fluxurile către Germania prin Nord Stream 1. Doar Ungaria, prietenoasă cu Putin, încă primește lovitura completă – o repetare a diplomației gazului tip morcov-și-băț pe care Kremlinul a desfășurat-o sporadic din 2007. Într-o conferință video cu oficiali de top din domeniul energiei și economiei în aprilie, Putin a subliniat că este esențial ca Rusia „să își redirecționeze treptat exporturile către piețele cu creștere rapidă din Sud și Est. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să stabilim infrastructura cheie și să începem construcția lor în viitorul apropiat.”

Totuși, așa cum subliniază autorii raportului Yale, planurile lui Putin pentru un povorot na vostok – o pivotare către Est – nu au niciun sens economic sau practic. În 2021, Rusia a exportat doar 16,5 miliarde de metri cubi de gaz în China, comparativ cu 170 de miliarde de metri cubi în Europa. În prezent, cel mai vestic zăcământ de gaz rusesc, cu o conexiune cu China prin conducta Puterea Siberiei 1, este Chayanda, la aproximativ 2.400 de kilometri nord de Beijing, cu o capacitate anuală maximă proiectată de doar 25 de miliarde de metri cubi. Alte zăcăminte de gaze, cum ar fi Kovytka, Sahalin și Habarovsk urmează să fie conectate în curând la Puterea Siberiei – dar chiar și atunci când întreaga rețea de gaze din Estul Îndepărtat va fi finalizată, capacitatea sa va rămâne sub cea a unei singure conducte a Rusiei către Europa, și anume capacitatea de 55 de miliarde de metri cubi a Nord Stream 1.

Conducta Puterea Siberiei 2, de 50 de miliarde de metri cubi pe an, ar lega peninsula Yamal din Arctica de China prin intermediul a 2.800 km de conducte care traversează Siberia și Mongolia. Dar asta rămâne până acum un plan pe hârtie. Și cine o va finanța? Nu Gazprom, blocat de sancțiuni de la colectarea de finanțare internațională și cumpărarea de echipamente occidentale. În așteptarea „cheltuielilor masive de capital”, compania a făcut în aprilie pasul fără precedent de a suspenda dividendele pentru prima dată în 30 de ani.

Prin urmare, „pivotul” propus de Putin se bazează în totalitate pe banii Beijingului. Costul de 45 de miliarde de dolari al Puterii Siberiei 1, finalizat în 2014, a fost finanțat integral de China. Dar, în ciuda sprijinului diplomatic aparent de la Beijing pentru Moscova, amenințarea cu sancțiunile americane asupra operațiunilor lor globale a determinat multe bănci chineze de top, cum ar fi ICBC, New Development Bank și Asian Infrastructure Investment Bank, să retragă toate creditele și finanțările din Rusia. Giganții energetici chinezi, cum ar fi Sinochem, au suspendat, de asemenea, toate investițiile și întreprinderile mixte rusești.

Unele companii chineze rămân active în Rusia – dar numai cele care nu au operațiuni în afara Rusiei și Chinei și, prin urmare, nu au nimic de pierdut din sancțiunile internaționale. Asta lasă doar statul chinez drept creditor de ultimă instanță pentru o injecție masivă de numerar în proiectul Power of Siberia 2 – și acest sprijin va avea un cost politic major. Rusia se imaginează un partener economic important al Beijingului, dar adevărul este că Rusia este doar a 11-a cea mai importantă piață a Chinei, cumpărând 72,69 miliarde de dolari de bunuri și mărfuri chinezești pe an. În schimb, SUA au cumpărat în 2021 în valoare de 506 miliarde de dolari.

Simon Jenkins a susținut în The Guardian că din punct de vedere istoric, sancțiunile au avut un efect redus sau deloc în schimbarea comportamentului regimurilor. Aceasta este o dezbatere legitimă și rămâne o întrebare deschisă. Dar, oricât urăsc să nu fiu de acord cu înțeleptul meu prieten, el greșește efectiv când spune că sancțiunile actuale împotriva Rusiei sunt „ineficiente” și reprezintă „cea mai prost concepută și contraproductivă politică din istoria internațională recentă”. Vechile sancțiuni au fost într-adevăr ineficiente – dar cele noi, care includ petrolul și gazele, sunt, evident, puternice.

Potrivit studiului Yale, retragerea a peste 1.000 de companii internaționale în urma invaziei lui Putin va afecta până la 40% din PIB-ul Rusiei. O prăbușire a importurilor a devastat industriile sale de automobile, aviație și armament, dependente de tehnologia străină. Indicatorii de valoare adăugată internă brută din Rusia au scăzut cu 62% în sectorul construcțiilor, 55% în agricultură și 25% în industria prelucrătoare. „În ciuda iluziilor lui Putin de autosuficiență și substituției importurilor, producția internă rusă a ajuns într-un impas complet, fără a putea înlocui afacerile, produsele și talentele pierdute”, spune studiul Yale. „Finanțele Kremlinului au trăsături mult, mult mai îngrozitoare decât se înțelege în mod convențional.”

Pentru dovezi, nu căutați mai departe de recenta recunoaștere de către ministrul de finanțe Anton Siluanov că bugetul guvernului rus va fi probabil deficitar în acest an cu o sumă echivalentă cu 2% din PIB – un decalaj care, a sugerat el, ar trebui să fie înlăturat prin retragerea completă a unei treimi din bugetul național al Rusiei. Fondul de avere. Pentru a ajuta la acoperirea deficitului, masa monetară a Rusiei s-a dublat, de asemenea, între februarie și iunie. Inflația crește oficial cu 20%, dar în unele sectoare de vânzare cu amănuntul, cum ar fi electronicele, este mai aproape de 60%, potrivit datelor reale de vânzări. Rezervele valutare ale Rusiei au scăzut cu 75 de miliarde de dolari de la începutul războiului din Ucraina. Și în timp ce costurile directe ale conflictului sunt un secret de stat, site-ul de știri militare SOFREP estimează că Kremlinul plătește aproximativ 900 de milioane de dolari pe zi.

Finalul acestui război va fi o bătălie între arme și gaz. Putin pariază că durerea economică cauzată de întreruperea gazului său va distruge sprijinul occidental pentru Ucraina înainte ca armele occidentale să-i distrugă armata. Dar sancțiunile au deschis un alt front economic în care Rusia suferă mult mai mult decât se credea anterior. Putin neagă această durere economică. Dar iluzia are un preț. Criza economică va deveni destul de curând una politică.

