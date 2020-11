Cum stam la calculator EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Medicul este de părere că ar trebui discutat cu copiii mai mult despre această poziție. Cea mai întâlnită afecțiune este cifoza, adică apare o curbare a spatelui ca o cocoașă.

Un prim motiv este necalibrarea înălțimii scaunului cu cea a biroului.

Pentru a sta în poziția corectă, este foarte important ca genunchii să aibă 90 de grade și coapsele cu bazinul și cutia toracică să aibă, la fel, 90 de grade. Ideal ar fi să stăm pe un scaun cu spătar și spatele nostru să fie lipit de spătar. Mai mult, este foarte important ca ambele mâini să le ținem pe birou, explică medicul.

Este foarte important la copii să țină caietul în față. În momentul în care ducem caietul în dreapta sau ținem caietul în stânga, deja am făcut o rotație cu coloana vertebrală. Nu mai putem să stăm cu spatele drept, ne aplecăm spre caiet și am făcut și rotație la nivelul cutiei toracice. Practic am dezvoltat o cifoscolioza. Cifoză înseamnă că stăm ghemuiți și scolioză înseamnă că ne aplecăm într-o parte. Peste toate astea asociem și o rotație. Și am făcut o deformare a coloanei în trei planuri, a explicat la TVR, medicul ortoped Andrei Bogdan.

Utilizarea laptopului, a tabletelor și a telefoanelor implică, de cele mai multe ori o poziție incorecta a corpului, pentru că avem tendința să aplecăm capul mai mult decât este normal.

Privirea nu trebuie să coboare mai mult de 20 de grade, a mai arătat medicul. În momentul în care coborâm ochii și capul mult mai mult, încărcarea coloanei poate să ajungă până la cu 440% mai mult decât în mod normal. Ceea ce înseamnă, pentru un adult, până la 28 de kilograme în plus, pe care le punem la nivelul coloanei vertebrale.

