Vasile Văduva, bărbatul care a primit doza greşită de vaccin la rapel: "Vezi-ți de treabă, că am întrebat eu, e Pfizer. Apoi, persoana de la Moderna s-a blocat, a intrat înapoi înăuntru. A auzit discuțiile și medicul coordonator. Au încercat să scoată la calculator o adeverință că am fost vaccinat cu Moderna, dar nu s-a putut, datorită programului din calculator. Mi s-a eliberat adeverință de vaccinare cu Pfizer și pe spate s-a făcut înscrisul că vaccinul s-a făcut cu Moderna și s-a pus ștampila medicului. Cam asta a fost, nu am probleme".

Aceasta este, pe scurt, pățania prin care a trecut la rapelul anti-covid Vasile Văduva. A devenit astfel, fără voia lui, prima persoană din România imunizată cu două doze de vaccinuri diferite: una de la Pfizer și alta de la Moderna. Totul s-a întâmplat marți dimineață, la centrul de vaccinare de la stadionul din Târgu Jiu, unde bărbatul a mers împreună cu soția, și ea programată pentru rapel. Au intrat însă în cabine diferite.

Ionuț Pintiș, medicul coordonator al centrului: "A fost un moment de neatenție, o lipsă de comunicare. Dânsul a intrat în spațiul destinat pentru vaccinul Moderna, și este un spațiu delimitat corespunzător, inscripționat".

Greșeala a fost observată imediat după efectuarea rapelului. Bărbatul nu a avut până acum nicio reacție adversă, dar va fi supravegheat de medici și în perioada următoare.

DAIANA MILITARU, purtătorul de cuvânt al DSP Gorj: "Nu se pune problema niciunui risc suplimentar medical pentru persoana în cauză. În ceea ce privește rata de eficacitate, menționăm că cele două vaccinuri sunt de tip ARN mesager".

Asistenta de la centrul de vaccinare a fost suspendată, iar poliția anchetează cazul.

VICTOR ȚUHAȘU, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj: "În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, continuând cercetările, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu".

Și Direcția de Sănătate Publică Gorj vrea să afle cum a fost posibil ca bărbatul să primească un alt tip de vaccin decât cel cu care făcuse prima doză.

