Sanctuarul Marian de la Şumuleu Ciuc este locul în care, în fiecare an, are loc cel mai mare pelerinaj catolic din ţara noastră, dar și din Europa Centrală şi de Est. Povestea lui începe în urmă cu mii de ani când mai mulți călugări franciscani au ridicat pe muntele din Harghita o biserică. Aceasta adăpostește de sute de ani o icoană a Fecioarei Maria făcătoare de mininuni. Sunt motivele pentru care Papa Francisc a dorit să oficieze acolo o liturghie.

Povestea Sanctuarului de la Șumuleu Ciuc EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Sanctuarul Marian de la Șumuleu Ciuc este un simbol al fraternității, al dialogului și unității.

Acest pelerinaj anual aparţine moştenirii Transilvaniei, dar aduce cinstire tradiţiilor româneşti şi ungureşti deopotrivă. Participă la el şi credincioşi de alte confesiuni şi este simbolul dialogului, al unităţii şi al fraternităţii, un apel la a recupera mărturiile de credinţă devenită viaţă şi de viaţă devenită speranţă.

Sunt cuvintele pe care le-a rostit Suveranul Pontif în fața zecilor de mii de credincioși adunați la Șumuleu Ciuc. O clipă de istorie care se adaugă poveștii lungi de secole a Sanctuarului Marian. A primit statutul de loc de pelerinaj încă din anul 1444, de la Papa Eugen al IV-lea. Atunci călugării franciscani au fost ajutați să construiască acolo o nouă biserică. Un loc în care cultul Sfintei Fecioare să adune credincioşii din localităţile din împrejurime.

În 1567, principele Transilvaniei a încercat să le impună confesiunea unitariană credincioşilor romano-catolici din zonă dar oamenii au înfruntat armata. Se spune că bătrânii, femeile şi copiii s-au rugat atunci Fecioarei să îi ajute în luptă. Și i-au promis că an de an vor veni la Șumuleu în pelerinaj. Deși în perioada comunistă, autorităţile au pus piedici adunării religioase, oamenii au continuat să urce dealul Şumuleului pe ascuns. De la sute de credincioși, majoritatea maghiari, acum la pelerinaj vin în fiecare an mii de oameni, de toate religiile. După 1990, pelerinajul catolic de la Şumuleu Ciuc a devenit cel mai mare din Europa Centrală şi de Est.

Biserica de la Șumuelu adăpostește o statuie făcătoare de minuni a Fecioarei Maria. Sculptată în lemn de tei acum mai bine de 500 de ani, a fost scoasă din lăcașul de cult pentru prima data după cel de-al Doilea Război Mondial. Sute de mii de oameni s-au rugat la ea de-a lungul timpului, încredințați că aceasta le ascultă și le alină suferințele.

ŞTIRILE ZILEI