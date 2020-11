Povestea medicului erou de la Piatra Neamt EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Medicul anestezist Ioan Cătălin Denciu era de gardă în secția ATI când a izbucnit focul. Dedicat misiunii de a salva vieți, nu a stat nicio clipă pe gânduri. Împreună cu celălalt coleg anestezist, Pavel Bors, și cu două asistente au evacuat opt pacienți până când combinezonul unei asistente s-a aprins. Le-a strigat colegilor să iasă afară și a intrat singur în flăcări. Să salveze alte vieți. Costumul de protecție a luat foc, iar cu ultimele puteri s-a refugiat în baia salonului, unde asistentele i-au stins cu apă flăcările. Efortul doctorului Denciu a lăsat urme grave: arsuri pe aproape jumătate din corp, unele foarte serioase, de gradul 3 și 4.

Colegii vorbesc foarte frumos despre doctorul Cătalin Denciu: e un profesionist desăvârșit, un om de o moralitate impecabilă și un familist convins.

Pentru pacienți era un adevărat sprijin și avea mereu o vorbă bună. Își făcea meseria cu devotament și nu accepta niciun fel de "atenții" din partea bolnavilor.

Pacient: Am avut o operație de apendicită, chestie relativ simplă. Acum vreo jumpătate de an ... și acest domn, eroul acesta al nostru a fost anestezistul meu. Am vrut să-i fiu recunoscător după, și m-a refuzat la modul cel mai ferm. Am aflat și după aceea că refuza orice formă de atenție, materială, cadou ... Un om cu totul și cu totul special.

Cătălin Denciu este căsătorit cu o colegă, medic ginecolog, și au doi copii.

A fost coleg de facultate cu ministrul Sănătății. Nelu Tataru i-a fost alături în aeronava militară care l-a transportat de la Iași la București.

Medicul erou i-a mărturisit ministrului că și-a făcut doar datoria și a încercat să salveze ce se mai putea.

Ajuns azi noapte în București, medicul rănit a fost supus unei intervenții chirurgicale în secția pentru arși de la spitalul Floreasca. Iar dimineață la 7 și jumătate, un avion Spartan a decolat spre Belgia. Pacientul a fost supravegheat pe durata transportului de o echipă medicală care i-a monitorizat în permanență semnele vitale.

La Bruxelles, pacientul a fost preluat de medicii de la Spitalul Militar Regina Astrid. După evaluare, vor stabili tratamenul. Recuperarea va fi însă de durată.

Vestea bună este că nu i-au fost afectate căile respiratorii.

Surse medicale spun că starea lui e stabilă, dar prognosticul e rezervat.

Curajul medicului Cătălin Denciu a stârnit valuri de simpatie în mediul online. Oamenii care nu l-au cunoscut sau cei care i-au fost pacienți se roagă și îi transmit să lupte pentru viața lui.

