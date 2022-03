Povestea Mașei, care a reușit să-l salveze pe calul Vasia din Kiev și l-a adus într-un sat din Polonia

Mașa trăia de ceva vreme în străinătate, în ultima vreme în Estonia. Calul era ținut undeva, în apropiere de Kiev. Când armata rusă a început invazia, pe 24 februarie, inimoasa ucraineancă a început o periculoasă călătorie pentru a-l salva pe Vasia. Ea a făcut parte dintr-un convoi de mașini care avea o misiune nobilă: scoaterea din zona periculoasă a opt cai. Oamenii au condus zile în șir, au dormit în grajduri friguroase ba chiar uneori au rămas fără combustibili. În cele din urmă au reușit să recupereze nobilele animale și să le ducă într-un sat din Polonia, în apropierea frontierei cu Ucraina.



MAŞA IEFIMOVA, proprietarul calului: Acesta este calul meu. Are 17 ani. Este calm acum, dar a fost foarte stresat în ultimele două săptămâni. Sunt fericită că acum este bine. Azi îl scot din grajd, îl plimb puţin şi sper să pot să-l duc în Estonia, destinaţia sa finală. Are unele probleme la picior pentru că a călătorit foarte mult, aseară a stat 18 ore în maşină şi a fost destul de frig afară, dar acum este bine şi sunt foarte fericită! Este foarte drăguţ, foarte politicos, bine crescut, foarte deştept, este foarte amabil cu copiii şi animalele dar, desigur, a fost foarte stresat în ultimele două săptămâni.



Înainte de declanșarea luptelor, Mașa a depus documentele pentru a obține actele necesare pentru a-l duce în Uniunea Europeană. Speră să reușească în aprilie.



NATALIA BORDUNOVA, antrenor de câini: Locuim într-un loc foarte frumos. Acum, acolo, sunt numai tranşee. Sunt obstacole metalice pe străzi pentru ca inamicul să nu poată veni, pentru ca ocupanţii să nu ne poată ocupa casele. Ne doare mult pentru că am plecat, te răneşte faptul că ai lăsat oameni în urmă, oameni pe care îi iubeşti foarte mult. Să-i părăseşti fără să ştii ce se întâmplă cu ei.



Natalia și-a salvat și ea calul, pe Utro. Ea spune că animalele erau în mare pericol să moară de foame. Femeilor le este dor de casele lor, dar se tem să se întoarcă în țara aflată acum într-o situație dramatică.

