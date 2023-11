Povestea lui Julio Habuc Moreno, pilot la categoria Moto5 în Spania, care participă la competiţii şi cu steagul României

Julio Habuc Moreno, pilot categoria Moto5 Spania: Fac asta de la 7 ani. Visul meu este să fiu campionul Spaniei.

Julio s-a născut sub soarele Valenciei, aşa că cel mai mult în România îi place zăpada.

Julio Habuc Moreno: Eu nu vorbesc bine română pentru că am crescut aici în Spania, dar învăţ câte puțin de la mama. Am fost în România de câteva ori iarna și m-am distrat cu rudele și zăpada.

Cariera lui s-a născut dintr-o joacă şi s-a transformat în pasiune. Julio este singurul român care participă în campionatele Spaniei la motociclism.

Anul acesta a urcat pe podium. Performanţa lui a uimit pe toată lumea, mai ales că a intrat în circuit fără să poată face antrenamente înainte.

Ceea ce poate face diferenţa de la locul doi la locul întâi este în primul rând cunoașterea traseului. Piloții au ocazia de a face antrenamente pe circuit înainte de competiții, însă doar o zi de antrenament poate costa și câteva sute de euro.

Chiar dacă stă cu sufletul la gură de fiecare dată când intră pe circuit, mama sa este cel mai mare susţinător al lui.

Julio practică motociclismul de la 7 ani, unul dintre cele mai costisitoare sporturi. Fiecare nouă categorie presupune în primul rând altă motocicletă, dar şi costume şi ghete noi, echipamente de protecţie şi cel mai important, antrenamente şi participări în competiţii.

Andreea Habuc, mama lui Julio: Este foarte greu pentru noi, e un sport destul de scump, nu avem posibilităţi cum ar trebui, fiecare competiţie e cel puţin o mie de euro, sunt vreo 7/8 cel puţin pe an, căutăm sponsor, nu cunoaştem pe nimeni şi chiar ne-ar plăcea sa poată continua pentru ca e pasiunea lui.

În urma rezultatelor din acest an, Julio a primit o sponsorizare de la primăria din Vilamarxant, iar antrenorii îi prevăd o carieră de succes.

Angel Ruda, antrenor: Poate ajunge departe pentru că e un pilot fin, a avut căzături. Când cazi de mic și te rănești se vede pilotul care are forță și rezistă la durere și se urcă pe motocicletă și se antrenează cu aceeași forță ca înainte cu 10 minute să cadă și să se lovească, și atunci vezi că are curaj, are sânge. Încă nu am văzut până unde poate ajunge, vom vedea, eu cred că va avea rezultate bune și va fi din ce în ce mai bun.

La anul Julio îşi va schimba motocicleta, însă steagul României va rămâne. ​

