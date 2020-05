Apelul unui lutier vindecat de COVID-19 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

“Este cumplit să nu mai ai aer, să te chinuieşți pe patul de spital cu moartea în faţă, iar virusul invizibil să-ţi răpească jumătatea pentru totdeauna”, este mărturia cutremurătoare a unui pacient vindecat de Covid-19. Un om chinuit încă de sechelele bolii, deşi era puternic şi sănătos.

“Să-i ferească Dumnezeu, să nu păţească nimeni ce am păţit eu, ce am văzut că au păţit alţii! E cumplit. Gândiţi-vă că sunt care ar dori, ar dori să poată să meargă şi nu mai pot! Îmi cer scuze...Să trăim, oameni buni! Să trăim! Restul nu contează nimic. Aş pune 15 măşți pe faţă, ca nu cumva să se mai întâmple. Purtaţi măştile astea, vă rog frumos! Şi mănuşile acelea, şi dezinfectantele!”, spune cu lacrimi în ochi Kalas Csaba, lutier din reghin vindecat de Covid-19.

La 50 de ani, Kalas Csaba - om puternic şi sănătos, creator de instrumente muzicale - a câştigat la limită lupta cu virusul care a stârnit o furtună de controverse. El s-a îmbolnăvit după soţie. Părea o răceală, dar n-a trecut cu paracetamol. Apoi şi-au pierdut şi gustul şi mirosul. Şi a fost tot mai rău. La spital, la Târgu Mureş, au aflat că au Covid. Inamicul invizibil i-a răpus soţia de 47 de ani, care nu avea alte boli. Plămânii i-au fost devastaţi şi a făcut infarct după două săptămâni de internare.

Lutierul s-a chinuit trei săptămâni pe patul de spital până să scape de virus. La încă trei săptămâni de la externare încă lupta cu sechelele bolii.

“Lupta la mine a fost transpiraţie abundentă, durere în piept şi temperatura. Frisoanele erau cumplite din cauza temperaturii. M-am trezit şi de şase ori noaptea că să-mi schimb pijamaua. Nu ai aer. Încerci din răsputeri să tragi aer şi intri în panică. Doamna doctor Gârbovan, să-i dea Dumnezeu sănătate, efectiv avea grijă de parcă era mama noastră. Şi doctorii, şi asistentele transpiră de curge apa pe ele. Eu am întâlnit trei persoane care Îi mulţumesc lui Dumnezeu că le-a trimis la patul meu. Era asistenta Ionela, era asistenta Ancuţa care plângeau că nu şi-au văzut... Asistenta Ionela nu şi-a văzut de două luni copilaşul mic. Au două sau trei perechi de mănuşi şi trebuie să-ţi pună branulă. Şi curge apa pe... Dacă au ochelari, aburesc ochelarii. E un chin. Este un chin”, mai povestește bărbatul.

“În momentul când mi s-au strâns degetele de palmă, a fost un spasm - după aceea am aflat, din cauza calciului. Toate vitaminele şi toate am pierdut din cauză că îmi mergea burta, mă scuzaţi, am avut diaree şi de nouă ori pe zi. Atunci m-am speriat. Fără mâini, nu mai exist”. - Kalas Csaba.

Mâinile lui Kalas Csaba - un maestru care a demonstrat că nu contează etnia, ci omul - dau formă lemnului pe care-l preface în instrumente unicat, care fac sufletul să vibreze. Vioara să a intrat şi în catalogul de la Cremona: “Eu cu instrumentul acesta am ajuns în catalog. Ca rom, asta este minunat! Acest instrument semnat de mine a stat în muzeu la Cremona. E fantastic. Oricine poate dacă se sacrifică. Scrie numele în catalog şi dedesubt scrie România. M-am simţit ca şi cum aş fi luat toată România în umeri.

Durerea l-a făcut pe lutier să-i implore pe români să se protejeze de virusul care loveşte şi sufletul: “Încă nu s-a terminat. Când doamna doctor sau o asistentă are 40 de oameni la care trebuie să le dea la oră fixă injecţiile, antibioticele, cum credeţi că se poate face faţă? Nu se poate. Apăraţi-vă, oameni buni! Uitaţi-vă la mine şi îmbrăţişaţi-vă soţia sau soţul! Şi gândiţi-vă că voi încă puteţi!”

