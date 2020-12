Asistenta medicală care l-a îngrijit pe primul român infectat cu SARS-COV-2 a fost prima persoană vaccinată împotriva COVID-19. Mihaela Anghel are 26 de ani şi lucrează de 4 ani la Institutul Matei Balş din Capitală. E unul dintre sutele de mii de cadre medicale care au stat în acest an mai mult în spital, suferind alături de pacienţi. Acum priveşte cu speranţă spre finalul pandemiei care ne-a schimbat radical viaţa în acest an.