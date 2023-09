Povești fantastice la Salonul Internațional de carte Bookfest din Chişinău. Miko, vulpița friguroasă, a fost vedeta evenimentului

Autoare de basme foarte îndrăgite de cei mici, de la primul volum, Andreea Iatagan a fost prezentă la Salonul internaţional de carte Bookfest Chişinău cu toate cele cărţi de poveşti pe care le-a scris. Într-un atelier de lectură, le-a făcut cunoştinţă copiilor cu Miko, vulpița friguroasă.

Andreea Iatagan, scriitoare, jurnalist TVR: Primele poveşti le-am inventat pentru fiica mea. Ea în fiecare seară dorea să inventez o nouă poveste până la un moment dat când s-a născut prima poveste cu libelula Carla. Le-am povestit despre Miko, o vulpe polară albăstrie, care este un copil ca şi ei, doar că e un copil foarte ingenios, jucăuş.

În ultima zi de Bookfest au fost și mai mulți vizitatori care au vrut să cumpere, la preţuri foarte bune, cărţile preferate în limba română.

Viorel Vrabie, editura "Trei": Am participat la toate ediţiile de când a început Bookfest şi de fiecare dată am avut plăcuta surpriză. A venit foarte multă lume, iar oamenii au fost interesaţi. Noi la editura noastră personal am vândut foarte multă carte poliţistă, carte de dezvoltare personală. Cred că asta de dezvoltare personală s-a vândut cel mai bine.

Peste 30 de edituri din România și Republica Moldova au participat la Salonul de Carte cu peste 30 de mii de titluri. Bookfest este organizat, tradiţional, sub înaltul patronaj al preşedinţilor celor două țări.

