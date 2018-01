Poveștile din spatele Eurovision EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Jukebox și Bella Santiago au fost favoriții juriului în semifinala de la Timișoara. Succesul lor se bazează pe o relație de prietenie care a început în urmă cu un an, când trupa a rămas fără solistă.

De origine filipineză, Bella a acceptat să cânte alături de băieții de la Jukebox.

Melodia "Auzi cum bate" a fost o provocare pentru artista filipineză, care nu vorbește foarte bine limba română.

Și RAFAEL merge în finala Eurovision România, după ce a impresionat juriul cu melodia "We Are One". Artistul are o poveste de viață impresionantă. A fost călugăr, are centura neagră la karate și a devenit solist după ce și-a fracturat degetele de la mâna stângă într-un meci de fotbal. Între 2013 și 2015 a fost solistul trupei Iris, iar la Eurovision România a venit cu prietenii - RAFAEL & friends.

În finala de la București îl vom vedea și pe Mihai Trăistariu. Veteranul concursului s-a înscris pentru a noua oară în competiție, cu o baladă.

Până la finala de la București, de pe 25 februarie, Selecția Națională Eurovision va ajunge la Craiova, Turda și Sighișoara. Pentru că Eurovision unește România!

Alexia & Matei, Echoes şi Eduard Santha sunt primii finalişti Eurovision România

