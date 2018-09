COOLTURA Povești despre perseverență și curaj EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Prezentat în numeroase tări, si acum la noi, in deschiderea festivalului, „A Museum Theater" este un act performativ în care textul, miscarea și prelucrarea digitală a sunetului se împletesc. Instalația creată de regizoarea Clyde Chabot se află la granița dintre teatru, dans și arta vizuală.

Clyde Chabot, regizor: "A Museum Theater este o instalaţie-participativă care invită oamenii să-şi realizeze un portret asociind cuvinte extrase din piesa de teatru Hamlet Machine de Heiner Muller, cu imagini proiectate în spatele lor. Ei intră în aceste spaţiu, văd cuvintele şi care îi inspiră mai mult îl aleg şi de asemenea sunt albume cu fotografii care vor fi aici, foarte vechi. Din fiecare ţară în care mergem adunăm fotografii reprezentative pentru trecut şi prezent. Am selectat din piesă 100 de cuvinte şi sunt cuvinte puternice ca revoluţie, televiziune, râu, soare, zăpadă."

Instalaţia care implică direct publicul face o analiză artistică a istoriei comunismului în România, dar mai ales a formelor de rezistență umană. Manifestarea prinde viaţă şi datorită celor doi performeri Denis Bolborea și Alexandra Bălășoiu.

Denis Bolborea: "Clyde de vreo 15 ani am înţeles că face un research în care foloseşte piesa asta ca suport pentru o instalaţie pe care o afişează în diferite oraşe în care a existat regimul comunist şi iaca a ajuns şi la noi, în unele locuri alege să facă performance, este şi situaţia noastră transformăm instalaţia într-un spaţiu activ."

Alexandra Bălășoiu: "Nu lucrăm cu personaje ci din contră lucrăm cu depersonalizare şi cu informaţia care circulă fluid de la unul la altul şi cumva am luat piesa Hamlet Machine şi am selectat ce ne-a plăcut din ea. Dar nu suntem eu Ofelia, el Hamlet, ci suntem interschimbabili."

Spectacolul este creat împreună cu coregrafa Simona Deaconescu care este şi directorul artistic al Festivalul Internaţional de Film de Dans.

Simona Deaconescu: "Încercăm să ne adresăm unui public care poate până acum nu a mai văzut nici film nici dans, nici artă vizuală."

În cadrul festivalului va fi proiectat și lungmetrajul de ficțiune 3D „My Life Rehearsed in One Leg", regizat de Bogdan Mustață, cu aportul coregrafei Iulia Weiss, dar şi documentarul fantezist „Hail the New Puritan", de Charles Atlas.

Evenimente vor fi până duminică şi la Centrul Naţional al Dansului, la Linotip, Cinetic sau Cinema Elvira Popescu.

ŞTIRILE ZILEI