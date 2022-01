Povești de dragoste, pe scena Selecției Naționale Eurovision. Artiștii se pregătesc pentru filmările din studiourile TVR

Artiștii Eurovision România își cânta dragostea în semifinala Selecției Naționale.

VIZI IMRE: Anul acesta m-am înscris cu piesa "Sparrow", o piesă care vorbește despre o dragoste neîmplinită. Pentru că am avut parte în ultimii doi ani de foarte multe divorțuri.

ROMEO ZAHARIA: Am o piesă foarte frumoasă de dragoste, se numește "Until The Fight is Over". Cred că este a șaptea oară când vin la Eurovision.

Anul acesta, 40% dintre artiștii care s-au înscris la Selecția Națională Eurovision au fost din străinătate. Iar unii dintre ei s-au calificat în semifinală. Barbara, de exemplu, este din Croația și vrea să reprezinte România la Eurovision 2022.

BARBARA: De ce România? Pentru că este o ţară de succes în istoria competiţiei Eurovision şi care acceptă participanţi de altă naţionalitate.

Și Petra a venit hotărâtă din Republica Moldova să câstige dreptul de a reprezenta România pe scena din Torino.

PETRA: Piesa se numește Ireligios, este vorba despre dragoste. Religia înseamnă dragoste în această piesă. Iar "ireligios" înseamnă că oamennii și-au pierdut credința în dragoste.

Artiștii se pregătesc pentru filmările din studiourile TVR. Cele 46 de melodii vor fi înregistrate în regim de live și apoi încărcate pe contul de Youtube al TVR.

Doar 20 dintre ele vor ajunge în show-ul din 12 februarie: 15 alese de juriu și 5 salvate de fani, prin vot online.

