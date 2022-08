Camelia Potec, președinta Federației de Natație: David Popovici a realizat ce şi-a propus, să devină cel mai rapid înotător al lumii

Camelia Potec și David Popovici

"Am trăit la intensitate maximă cursele lui. De asta am şi vrut să le văd live, au meritat. Ne bucurăm că a reuşit acel record mondial. El a realizat ceea ce şi-a propus, să devină cel mai rapid înotător al lumii din toate timpurile în proba de 100 m liber. Este extraordinar... şi trebuie să ne bucure pe toţi faptul că în România s-a pregătit cel mai rapid înotător al probei regină din înotul mondial. Faptul că am avut atâţia români în tribune la Roma a fost un lucru extraordinar. Vibraţia pe care am simţit-o a fost una extraordinară", a spus Potec la întoarcerea de la Roma, acolo unde se desfăşoară Campionatele Europene de nataţie.



"Mâine pentru el urmează 400 m liber, una nouă pentru David. Apoi pentru el urmează Campionatele Mondiale de juniori peste două săptămâni. Ne dorim ca el să ajungă cu bine în Peru la Mondiale şi să devină primul sportiv român, dacă nu cumva din lume, încă nu ştiu, dar să devină primul înotător român care reuşeşte într-un an absolut toate titlurile. Aşa cum la tenis sunt turneele de Grand Slam. Adică patru campionate majore, Mondialele de seniori şi juniori, şi Europenele de seniori şi juniori", a adăugat Potec.



Preşedinta susţine că Popovici "se distrează în apă" şi a subliniat că acesta nu e conectat la reacţiile din presa internaţională generate de rezultatele sale de la Campionatele Europene.



"David nu e copleşit de ce i se întâmplă, el e concentrat doar pe ce are de făcut. Nu a avut acces la internet foarte mult, nu a citit prea multe. Important este că el se distrează în apă, aşa cum spunea chiar el. Iar la final toţi ne bucurăm de rezultatele lui extraordinare", a precizat Potec.



Înotătorul român David Popovici a cucerit medaliile de aur în probele de 100 şi 200 m liber la Campionatele Europene de nataţie de la Roma. El a stabilit un nou record mondial (46 sec 86/100) la 100 şi nou record mondial şi european de juniori, precum şi al competiţiei (1 min 42 sec 97/100) la 200 m.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI