Poşta Română a anunţat că distribuirea drepturilor sociale se va decala cu două zile.

Întârzierea este motivată prin faptul că banii vor ajunge în conturile companiei pe 4 ianuarie, lucru care se întâmplă în fiecare an. Astfel, achitarea pensiilor la domiciliu se va face în perioada 6-17 ianuarie, iar la ghişeele poştale, până pe 19 ianuarie.

"Am discutat telefonic, în această seară (marţi seara - n. r.), cu directorul general adjunct al Poştei Române, Ovidiu Călin, astfel încât să fie depuse toate eforturile pentru ca pensiile pe luna ianuarie a anului 2022 să fie plătite până în data de 15. Posibila întârziere din ianuarie este anuală, fiindcă nu se pot vira banii în luna decembrie 2021 pentru ianuarie 2022, aşa cum se întâmplă în celelalte luni ale anului, deoarece vorbim de bugetul pe alt an. Vom depune toate eforturile pentru ca seniorii României să nu fie nevoiţi să îşi aştepte drepturile nici măcar o zi în plus", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

