Portugalia începe vaccinarea împotriva COVID-19 a copiilor între 5 şi 11 ani

Aproape 80.000 de copii, din cei 640.000 cuprinşi în această categorie de vârstă, au fost înscrişi pentru a primi în acest weekend o primă doză de vaccin pediatric Pfizer.



Prim-ministrul Antonio Costa a lansat vineri un apel în favoarea vaccinării, explicând că transmiterea noii variante virale Omicron este mai puternică 'la copiii nevaccinaţi şi părinţii lor'.



Cu 88,9% din populaţia de 10,3 milioane de locuitori vaccinată, Portugalia ocupă locul al doilea în lume, după Emiratele Arabe Unite, potrivit datelor compilate de site-ul 'Our World in Data'.



În plus, au fost deja administrate peste 2,2 milioane de doze booster, de care au beneficiat 80% din persoanele peste 80 de ani şi 70% dintre cele între 65-79 de ani, a indicat vineri ministrul sănătăţii, Marta Temido.



În pofida acestei rate ridicate de vaccinare, guvernul a reinstituit de la începutul lunii mai multe măsuri de control sanitar, extinzând purtarea măştii, folosirea certificatului de vaccinare şi a testelor de depistare.



Portugalia le cere un test negativ tuturor călătorilor care intră pe teritoriul său, inclusiv celor vaccinaţi, o măsură ce va fi prelungită şi după 9 ianuarie.



În ciuda acestor restricţii, numărul zilnic de cazuri noi de infectare a atins cel mai ridicat nivel din februarie trecut, iar cel al persoanelor spitalizate la terapie intensivă s-a dublat într-o lună, ajungând la peste 60% din capacitatea acestor secţii.



Pentru a reduce numărul contactelor după reuniunile de sfârşit de an, guvernul socialist a mai decis să prelungească vacanţa şcolară şi să facă obligatorie telemunca în prima săptămână din ianuarie.

