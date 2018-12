Pompierul Iulian Rotariu se întoarce acasă, după ce a alergat 250 de km într-un ultramaraton de la Polul Sud, pentru a ajuta copiii cu autism

Pompierul Iulian Rotariu / FOTO: www.4deserts.com

Timp de două săptămâni, Iulian Rotariu a parcurs etapele aferente competiției și a alergat pe o distanță de aprox. 250 de km, pentru a face cunoscută cauza copiilor cu autism din Botoșani.



Întrecerea i-a testat botoşăneanului nu doar măiestria în alergarea a sute de kilometri, înfruntând vântul tăios și zăpada până la brâu, ci şi capacitatea de a face faţă temperaturilor extreme de la Polul Sud, acolo unde acestea ating -60 de grade Celsius.



Reuşita lui Iulian, locul II la general, este cu adevărat de excepţie, având în vedere faptul că nu este sportiv de performanţă și echipamentul sportiv purtat nu avea calitatea celor confecționate de branduri de profil.



Iulian va fi întâmpinat joi noaptea, la ora 02:30, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, Otopeni.



Pompierul are în palmares alte patru ultramaratoane – Gobi March (China, iunie 2016), Atacama Crossing (Chile, octombrie 2016), Sahara Race (mai 2017), dar şi în Patagonia (noiembrie 2017).



Participarea lui la cursele de alergare are o poveste specială în spate. Iulian este căsătorit și are doi copii, iar băiatul în vârstă de 10 ani a fost diagnosticat la doar 3 luni cu o malformație congenitală, iar la 3 ani a suferit o intervenție pe inimă.



”Pentru mine pasiunea pentru alergare a început cu un mic necaz. La vârsta de 3 luni, băiețelul meu a fost diagnosticat cu o malformație cardiacă și la 3 ani a suferit o intervenție pe inimă. În timpul operației, alergam în jurul spitalului de la Târgu Mureș. Operația a durat 9 ore. În tot acest timp, am alergat în jurul spitalului. Acolo m-a văzut un om care m-a întrebat dacă nu vreau să particip la un maraton din Piatra Craiului. Omul acela a plecat la serviciu, s-a întors și eu eram tot acolo. Astfel a fost sigur că pot rezista la orice maraton”, spune Iulian despre începutul pasiunii sale.

ŞTIRILE ZILEI