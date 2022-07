Pompierii români luptă din nou cu incendiile din Grecia | Col. Alexandru Csilik: Am acționat aproape 100 de pompieri români și eleni cu peste 25 de autospeciale, în nordul Atenei

Colonelul Alexandru Csilik, comandantul modulului național specializat în stins incendii de pădure, a explicat, la TVR Info, care este situația la nord de Atena:

“Incendiile la care noi am participat ieri au fost lichidate. În acest an, Direcția de Protecție Civilă a Uniunii Europene demarează un proiect-pilor de prepoziționare a mai multor pompieri din Europa. Sunt prezenți aici pompieri din România, Bulgaria, Germania, Franța, Norvegia și Finlanda și cu toții sprijinim pompierii eleni în lunile iulie și august. Incendiul care s-a manifestat ieri nu a fost de amploarea celui de anul trecut, dar a fost unul semnificativ. Am acționat aproape 100 de pompieri români și eleni cu peste 25 de autospeciale, în regiunea Schimatari, din nordul Atenei”.

Alexandru Csilik îi sfătuiește pe turiștii români care merg în Grecia în această perioadă să consulte harta zonelor de risc pe care autoritățile elene o transmit zilnic:

„E bine să știi, dacă mergi în concediu, dacă te afli într-o zonă cu risc ridicat sau risc extrem, de nivel 5, și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor, pentru că aici vegetația este foarte uscată și se poate aprinde foarte ușor”.

