Poluarea aerului din Capitală provoacă probleme de sănătate. Ecopolis: Aproximativ 2.900 de bucureșteni mor anual din cauza poluării aerului

OMS: Poluarea aerului, cauză principală a cancerului

Poluarea atmosferică este reprezentată de prezența particulelor în suspensie și a gazele nocive din aer. Acestea au un efect major asupra sănătății umane. Ele pot fi naturale (eliberate din sol, de către plante) sau cauzate de activitățile umane, ca rezultat al arderii combustibililor fosili, cum ar fi cărbunele, petrolul, benzina sau motorina.

Principalii poluanți sunt monoxidul de carbon (CO), dioxidul de azot ( NO 2 ), ozonul (O 3 ), particulele în suspensie (PM10, PM2.5), dioxidul de sulf (SO 2 ), hidrocarburile și plumbul.

Totodată, 548 de decese sunt cauzate de poluarea cu PM2.5 pentru persoanele ce au boala ischemică a inimii, iar 5,6% dintre cazurile de decese la bebeluşi au drept motiv poluarea cu microparticule PM10.



La demersul studiului s-au alăturat cinci medici specialişti din Capitală pentru a oferi informaţii suplimentare despre cum poluarea aerului provoacă afecţiuni pulmonare, respiratorii, pediatrice, cardiologice, dermatologice şi oncologice: Radu Ţincu - medic primar Terapie Intensivă, Ioana Simian - medic primar dermatolog, Iulia Balint - specialist pediatrie, Denisse Creţu - medic specialist ORL şi ORL pediatric şi Cristian Cobilinschi - specialist anestezie şi terapie intensivă.



Conform Ecopolis, în cadrul campaniei "Efectele poluării asupra sănătăţii umane" au fost informaţi peste 300.000 de bucureşteni şi membri din administraţia locală şi ai Comisiilor de mediu din Parlamentul României.



Particulele în suspensie (PM10) provin în special de la emisiile poluante generate de industrie, trafic şi încălzirea locuinţelor. Valoarea zilnică admisă de PM10 pentru protecţia sănătăţii umane este de 50 micrograme/mc, în timp ce valoarea limită anuală este de 40 micrograme/mc.



De asemenea, particulele în suspensie PM2.5, cu un diametru de 2,5 micrograme sau mai mici, sunt periculoase pentru sănătate, întrucât pot pătrunde foarte adânc în plămâni. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a stabilit un prag zilnic al calităţii aerului la 25 micrograme de PM2.5 în metrul cub de aer.



În România, conform Legii nr. 104 din 15 iunie 2011, valoarea ţintelor anuale de PM2.5 este stabilită la 25 micrograme/mc, în timp ce valoarea limită anuală ce trebuia atinsă până la data de 1 ianuarie 2020 era de 20 micrograme/mc.



Platforma Airly acţionează ca un sistem de avertizare pentru poluare în timp real, cu mare acurateţe şi la un cost mai mic pentru oraşe şi întreprinderi. Airly oferă informaţii utile despre calitatea aerului prin intermediul algoritmilor săi bazaţi pe inteligenţă artificială care prezic poluarea aerului pentru următoarele 24 de ore, cu o verificabilitate de până la 95%.



De asemenea, compania pune la dispoziţia clienţilor din întreaga lume o platformă interactivă, ce oferă un status a mediului în care trăiesc cu ajutorul reţelelor de senzori ce urmăresc toţi markerii cheie de poluare - particulele (PM1, PM2.5, PM10) şi gazele (NO2, O3, SO2 şi CO).

