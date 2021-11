Poluare atmosferică severă în India. Centralele pe bază de cărbune au fost închise temporar, traficul camioanelor și lucrările de construcții, suspendate la New Delhi

India a închis temporar cinci centrale pe bază de cărbune din jurul capitalei New Delhi, în cadrul eforturilor de a combate poluarea atmosferică, potrivit unui ordin al unei comisii din Ministerului Mediului, transmite miercuri Reuters.

Poluare / FOTO: ccacoalition.org/

Comisia pentru managementul calităţii aerului a interzis de asemenea traficul camioanelor care transportă mărfuri neesenţiale şi a oprit lucrările de construcţii în New Delhi şi oraşele din jur.



În cel mai recent ordin al său, Comisia a subliniat că există o necesitate 'imperioasă' de a se lua măsuri împotriva unei deteriorări suplimentare a calităţii aerului.



Nivelurile de poluare au crescut la 'sever' în această lună, când indicele calităţii aerului a urcat la 499 pe o scală de 500, nivel ce arată că şi oamenii sănătoşi sunt expuşi pericolului de a dezvolta boli respiratorii.



New Delhi, una din cele mai poluate capitale din lume, se luptă cu un smog cronic în fiecare an pentru că scăderea temperaturii face să stagneze particulele poluante provenite de la centralele pe cărbune, gazele de eşapament şi incendierea deşeurilor în aer liber.

Pentru a-i proteja pe copii de o criză tot mai severă a poluării atmosferice, guvernul a decis sâmbătă închiderea şcolilor timp de o săptămână în capitală, dar Comisia pentru managementul calităţii aerului a prelungit măsura pe termen nelimitat.



Comisia a mai cerut ca, de la 21 noiembrie, măcar 50% dintre angajaţii guvernamentali să lucreze de acasă.



La rândul său, Curtea Supremă a cerut luni Comisiei să propună măsuri pentru reducerea poluării în nordul Indiei.



De asemenea, Curtea a sancţionat guvernele federal şi local pentru eşecul de a reduce poluarea în metropola cu 20 milioane de locuitori care se confruntă cu o atmosferă toxică aproape în fiecare iarnă.



Condiţiile atmosferice se înrăutăţesc în noiembrie, când se produce o creştere a concentraţiei de particule fine în suspensie PM2,5 - suficient de mici pentru a intra în fluxul sanguin atunci când sunt inhalate în plămâni -, parţial din cauza agricultorilor care dau foc miriştilor înaintea noului sezon de semănat.

ŞTIRILE ZILEI