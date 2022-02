Polonia refuză să joace barajul pentru Cupa Mondială împotriva Rusiei

„Fără cuvinte, este timpul să acționăm”, a spus Cezary Kulesz, președintele Federației.

Robert Lewandowski, cel mai mare fotbalist polonez din istorie, laudă inițiativa federației din țara sa.

„Decizia corectă! Nu îmi pot imagina să joc un meci împotriva Rusiei în situația în care agresiunea armată în Ucraina continuă. Fotbaliștii și suporterii ruși nu sunt vinovați pentru asta, însă nu putem sta cu mâinile în sân”, a spus Robert Lewandowski pe Twitter.

Semifinalele se vor disputa pe 24 martie 2022, iar finalele vor avea loc pe 29 martie. Orele de start vor fi anunţate după tragerea la sorţi.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF