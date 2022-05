Andrzej Duda: Polonia a trimis un „număr foarte mare” de tancuri în Ucraina

Tancuri rusești T-72 / FOTO: Shutterstock

Președintele Duda a spus, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, că transferul de tancuri către Ucraina a redus capacitățile de apărare ale Poloniei.

„Contăm pe sprijinul comunității, care este NATO, și ne bazăm pe sprijinul SUA și, de asemenea, al Germaniei”, a spus el.

În aprilie, premierul polonez Mateusz Morawiecki a recunoscut pentru prima dată că Polonia a trimis tancuri în Ucraina.

Nu au fost făcute publice detalii, dar rapoartele presei sugerează că au furnizat tancuri T-72 din era sovietică.

Președintele Duda a spus că armata poloneză folosește acum o mulțime de tancuri germane Leopard 2.

„Dacă am fi sprijiniți de aliații noștri germani cu un lot de tancuri care să le înlocuiască pe cele pe care le-am dat Ucrainei, am fi foarte recunoscători. Am avut o astfel de promisiune, dar auzim că Germania nu este dispusă să-și îndeplinească această promisiune, iar asta e o mare dezamăgire pentru noi”, a spus el.

