"USR-PLUS are 3 scenarii, din câte am înțeles astăzi. Primul scenariu este acela pe care îl vedem derulându-se - retragerea sprijinului politic și schimbarea primului ministru, își doresc schimbarea primului ministru. Al doilea scenariu ar fi retragerea de la guvernare în opoziție, ceea ce nu este neapărat inconfortabil, pentru că din opoziție poți construi o campanie pentru un candidat la prezidențiale în 2024, și al treilea scenariu ar fi schimbarea poziției de la Ministerul Sănătății cu o alta mai puternică - spre exemplu, cea de ministru de Interne", a detaliat, la Tema zilei, în principalul Telejurnal, politologul Cristian Pîrvulescu. El este de părere că o întâlnire în cadrul coaliției trebuie să aibă loc până la sfârșitul săptămânii. Toate ipotezele sunt pe masă, a avertizat Pîrvulescu. Constituțional, în acest moment, președintele Klaus Iohannis nu poate juca un rol. Contextul pandemic o poate impune însă.

"Suntem într-o criză, într-o criză a majorității, care riscă să devină o criză guvernamentală pentru că USR-PLUS a simțit că este pus într-o situație care nu poate fi apărată și atunci a contraatacat. Dar și primul ministru era aseară și azi dimineață într-o situație care nu putea fi apărată și atunci a acționat în virtutea prerogativelor sale și a demis nu numai secretarul de stat Moldovan pentru acel ordin privind carantinarea, ci și pe ministrul care era responsabil, pentru că dacă ministrul a cedat competențele secretarului de stat, nu înseamnă că responsabilitatea politică nu-i aparținea și că o decizie atât de gravă putea să fie luată numai de secretarul de stat", subliniază Cristian Pîrvulescu.

"De altfel, dimineață, din informațiile pe care le avem, era programată întâlnirea dintre viceprim-ministrul Dan Barna și prim-ministrul Florin Cîțu, pentru a discuta despre demiterea doamnei Moldovan. Numai că primul ministru decisese deja, cel puțin așa înțelegem acum - din comunicarea de la Palatul Victoria nu părea să fie asta - decisese că îl va demite, trimisese, se pare, la momentul întâlnirii, decretul către președinte, pentru a-l semna și, practic, domnul Barna a fost pus în situația de a fi informat", a adăugat politologul, pe baza datelor oferite de USR-PLUS.

Premierul nu a făcut declarații publice, în fața camerelor de televiziune, pe tema întâlnirii de miercuri dimineață.

"Domnul Voiculescu a fost permanent o problemă. Domnia sa a fost mereu critic, mereu a arătat spre PNL, spre deciziile fostului guvern, a crescut foarte mult tensiunea. Or, în momentul în care ai o căsătorie de interes, ca așa e denumită de obicei această guvernare, partenerii se respectă. Și dacă se respectă, atunci nu se atacă, ori atacul a fost permanent și eu cred că a intenționat să ducă PNL-ul în această direcție, pentru că nu toți cei din USR-PLUS își doresc să fie la guvernare", este de părere Cristian Pîrvulescu.

"Eu cred că ipoteza unei provocări trebuie luată în considerare", a subliniat el. Pîrvulescu crede că Florin Cîțu "a răspuns sau a căzut în capcana" întinsă. "În politică gândești înainte, faci mutările astfel încât să poți să provoci adversarul. Or, dacă nu mai avea alternativă decât demiterea, era evident că și USR-ul va avea o reacție pe măsură. Cred că domnul Barna nu era conștient de acest lucru, de unde și, hai să spunem, comunicarea destul de neclară pe parcursul dimineții până la conferința de presă de la ora 15.00, dar la ora 15.00 lucrurile s-au lămurit, nu mai există sprijin USR pentru guvern, deci, teoretic, dacă USR-ul rămâne pe poziții și n-are cum să nu rămână pe poziție, acest guvern nu mai are sprijin parlamentar".

Retragerea sprijinului pentru guvern nu este o situație obișnuită. "Mie îmi aduce puțin aminte de criza din aprilie 2007, dacă vă aduceți aminte, când PNL-ul a scos PD-ul de la guvernare. (...) Acum sigur, nu e vorba de scoaterea unui partid de la guvernare, de ruperea unui parteneriat, dar nici atunci nu a fost foarte clar. Și atunci s-a propus ceva, PD-ul nu a răspuns, și atunci s-au rupt relațiile. Atunci a urmat un guvern minoritar, Acum, ceea ce cere domnul Barna este o discuție în coaliție. Răspunsul PNL-UDMR, ceilalți parteneri de coaliție, este că nu e momentul, pentru că e tensiunea prea mare, prea multă emotivitate, se mai așteaptă. Îmi spuneați dvs. înainte de emisiune că USR a anunțat că nu va participa mâine la ședința de guvern. Deci deja lucrurile încep să se tensioneze și dacă nu se va răspunde, atunci USR-ul își va retrage într-un fel sprijinul din Parlament. Între timp, PSD, insulă de liniște într-un ocean de tulburări politice, anunță că e dispus să facă alegeri anticipate, care nu se pot realiza foarte ușor, dar deja subiectul acesta îl avantajează", explică Cristian Pîrvulescu.

Constituțional, în acest moment președintele Klaus Iohannis nu poate juca un rol.

"Dar, pe de altă parte, cred că președintele, având influență - avem nevoie de stabilitate, suntem în criză pandemică, avem peste un milion de infectări oficial recunoscute, deci avem nevoie de stabilitate guvernamentală - și președintele poate juca un rol", a conchis Cristian Pîrvulescu.

