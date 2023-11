Politico: Statele UE cer Comisiei Europene să diminueze cu 20% suma cerută pentru suplimentarea bugetului multianual

Comisia Europeană

În luna iunie, Comisia Europeană le-a cerut statelor UE o contribuţie suplimentară de 66 de miliarde de euro la bugetul multianual al blocului comunitar pentru perioada 2021-2027, din care 17 de miliarde în contul ajutorului financiar direct oferit Ucrainei - plus 33 de miliarde de euro ca ajutor separat pentru Kiev sub formă de credite -, restul sumei până la cele 66 de miliarde fiind solicitată pentru acoperirea dobânzilor în creştere pentru fondul de redresare post-pandemie, gestionarea migraţiei, investiţiile în energii verzi şi acoperirea costurilor de funcţionare mărite ale instituţiilor de la Bruxelles.



Dar statele membre în general nu agreează această creştere a contribuţiilor cu sumele cerute de Comisie şi consideră că aceasta din urmă ar trebui să diminueze cel puţin cu 20% nivelul solicitat, afirmă diplomaţi care s-au exprimat cu condiţia anonimatului.



"Poţi cere unui grup de state membre (contributoare nete) să facă un sacrificiu, în timp ce un alt grup culege beneficiile (...), ceea ce subminează sensul corectitudinii şi solidarităţii în UE", spune unul dintre diplomaţii citaţi.



Însă cel puţin în privinţa Ucrainei luarea unei decizii se impune rapid, altfel această ţară aflată în război cu Rusia riscă să intre în colaps. Ministrul ucrainean de finanţe Serhii Marcenko a declarat că Ucraina are nevoie încă de la începutul anului viitor de un ajutor financiar de 29 de miliarde de dolari, iar proiecţia bugetară a Kievului pentru tot anul 2024 indică un deficit de circa 43,58 de miliarde de dolari.



În timp ce statele UE, cu excepţia Ungariei, sunt de acord să continue susţinerea financiară a Ucrainei, mai multe dintre ele sunt reticente să-şi suplimenteze contribuţiile bugetare în alte scopuri.



Unele ţări est-europene şi cele din Nord, în frunte cu Germania, doresc ca Bruxellesul să-şi finanţeze noile priorităţi prin economii la alte capitole de cheltuieli, în timp ce statele din Sud agreează propunerea Comisiei.



Totuşi, majoritatea capitalelor europene sunt de acord că executivul comunitar trebuie să diminueze suma cerută pentru suplimentare bugetului multianual şi să identifice surse de economii în bugetul convenit în 2021, notează Politico.eu.

