Pentru o sărbătoare specială, aleșii au lăsat politică deoparte și au intrat în bucătărie. Mesele trebuie să fie pline și e loc și de imaginație.

Ecaterina Andronescu, senator PSD: „ Fac și eu ce pot și cât pot. Nu sunt neîndemânatică pentru că fiind chimist, manualitatea am deprins- o de la laborator. Niciodată nu respect aceeași dozare. De fiecare dată încerc să schimb ceva, să nu fie identic”.

Sărbătorile le dau și politicenilor ocazia să petreacă în familie. Alina Gorghiu s-a bucurat de colindele copiilor, dar de gătit n-a prea avut timp.

Alina Gorghiu, senator PNL: „ Nu fac anul acesta cozonaci, am comandat. În afară de asta mai facem plăcinte. Cu dovleac, cu mere, cu brânză, astea sunt cele mai populare în casă la noi. Și facem și un borș acru să îți taie neplăcerea cauzată de porcării. Gătim tot ce înseamnă tobă, lebăr, cârnați”.

Când politicienii ajung prin locurile în care au copilărit, e cel mai bun moment pentru depănat amintiri.

Tanczos Barna, senator UDMR: „ Am rămas acasă cu fratele meu, părinții erau la muncă și am doborât bradul. Am spart jumătate din toate cele aranjate. Am aruncat în spatele casei toate lucrurile sparte. În primăvară tatăl meu le-a găsit și și-a dat seama de ce lipseau atâtea podoabe de pe brad”.

Colindatul era cel mai așteptat moment și în copilăria celor deveniți politicieni.

Ionuț Mosteanu, deputat USR: „Întotdeauna mergeam la colindat. Știu că ne trezeam noaptea. Plecam pe la 4-5 dimineață, așa era obiceiul. Cântam și toți sătenii ne dădeau covrigi, mere, era o zi importantă”.

Crăciunul e o sărbătoare pe care cei mai mulți vor să o petreacă musai în țară. Acasă, la Sibiu este și președintele Klas Iohannis care a mers mai întâi la slujba de Crăciun.

Klaus Iohannis: „ Vă doresc tuturor Crăciun Fericit și sărbători fericite! La mulți ani!”

