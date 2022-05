Poliţia germană le-a ordonat manifestanţilor din faţa Memorialului sovietic de la Berlin să strângă un imens drapel ucrainean

"Berlinul a comis e eroare prin interzicerea simbolurilor ucrainene. Este total fals să le tratezi la fel ca pe simbolurile ruse", a deplâns pe Twitter ministrul afacerilor externe ucrainean Dmitro Kuleba. "Acesta este un atac împotriva tuturor celor care apară în prezent Europa şi Germania împotriva agresiunii ruse", şi-a exprimat Kuleba regretul.



Mai devreme în timpul zilei de duminică, poliţia germană le-a ordonat manifestanţilor adunaţi în faţa Memorialului sovietic de la Berlin să strângă un imens drapel ucrainean, lung de circa 25 de metri, cu o zi înainte de festivităţile de 9 Mai din Rusia, care celebrează victoria asupra Germaniei naziste din 1945.

They haven’t learned anything…



The German police stormed a Ukrainian protest in Berlin today and confiscated a Ukrainian flag.



Shame on Germany. No other country in Europe banned the Ukrainian flag today.



