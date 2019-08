Poliţia a ieşit pe Snagov la antrenamentul canotorilor! Minivacanţa de Sfânta Maria a fost un coşmar pentru sportivii care nu s-au putut antrena

Canotaj

De ani de zile, regulamentul de navigaţie pe lacul Snagov nu este respectat. În mini-vacanţa de Sfânta Maria, canotorii nu au putu să îşi facă antrenamentele din cauza ambarcaţiunilor private care circulau în mare viteză.

"E foarte dificil să te antrenezi aşa. Astăzi a fost puţin mai bine, dar poliţia nu poate să stea după noi la fiecare antrenament, mai ales că sunt situaţii ca ieri, în care chiar viaţa ne e pusă în pericol, nu prea ţin cont de nimic, trec pe lângă noi ca şi când nu am exista şi nu este ok", a declarat Ionela Cozmiuc.



Şi Marius Cozmiuc este nemulţumit de nerespectarea regulamentului.

"În zilele trecute au trecut foarte aproape de noi şi au trecut în mare viteză şi au făcut valuri destul de mari. Valurile de multe ori ne împiedică, ne fac sa oprim barca şi apoi să reluăm vâslitul", a spus canotorul român în vârstă de 26 de ani.

Pentru ultimele zile de antrenamnet înainte de plecarea la mondiale, canotorii au fost însoţiţi pe lac de şalupele poliţiştilor.

"Antrenamentul de azi a fost cât de cât mai ok. N-a fost sărbătoare să iasă toată lumea. Poliţia ne-a ajutat cât de cât, dar nu pot să-i oprească în totalitate şi nu pot să le impună ceva anume. Antrenamentul a decurs bine, satisfăcător, sperăm să fie cât mai ok până la mondiale", a zis Cosmin Pascari.

