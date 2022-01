Polițistul, care a accidentat mortal o copilă în București, a cerut ajutor la 112

Ministrul a promis și o reformă serioasă a procesului de selecție în poliție. Pe de altă parte, înregistrările de la 112 arată că agentul a anunțat imediat accidentul, a cerut sfaturi pentru a o ajuta pe copila şi a rugat de mai multe ori să fie trimisă mai repede o ambulanţă. Atenție, urmează detalii cu puternic impact emoțional!

Înregistrările apelului de la 112 arată că agentul de poliție, care a accidentat mortal o fetiță și a rănit o alta, a vorbit cu mai mulți dispeceri. Bărbatul i-a informat că este în misiune și că accidentul s-a produs pe o trecere de pietoni.

Bună ziua Poliţia! Spuneţi, vă rog!

Alo, vă rog urgențați!

Am lovit, am lovit-o pe trecere de pietoni, dar mi-a sărit în faţă. Nu am voie să o mut de aici!

Un copil, un copil, un copil...

E plină de sânge, a pierdut foarte mult sânge! Ce să îi fac, spuneţi-mi ce să îi fac?

Să nu stea pe spate!



Polițistul i-a rugat pe dispeceri să trimită cât mai repede echipajul de urgență. Până la venirea SMURD-ului, agentul a sunat de două ori la 112.



112, ce urgenţă Aveți?

Am mai sunat o dată ! Vă rog urgență, urgentați ambulanţa, vă rog, pe Laminorului 51.

Sigur, aţi sunat acum patru minute. SMURD-ul e pe drum!

Vă rog, vă rog mult de tot!

Nu am voie să o mut de aici, nu am voie să o mut de aici



Prima reacție a ministrului de Interne, Lucian Bode



Ministrul de interne a declarat că polițistul nu se află într-o misiune urgentă, deci viteza nu era în niciun fel justificată. Lucian Bode a spus că poliția a alocat resurse și l-a sprijinit pe procurorul care se ocupă de caz.



Lucian Bode, ministrul de Interne: Tot ce înseamnă misiune de urgență...are obligația cel care conduce să circule cu prudență și este scutit doar de partea contravențională nu și de raspunderea penală, ca să nu mai avem dicuții că dacă era în misiune, nu avea obligația să fie atent la pietoni.



Ministrul de interne a recunoscut că Poliția are mari probleme legate de personal: sunt foarte multe locuri vacanțe, dar sunt și mulți polițiști slab pregătiți. Bode a promis că instituția pe care o conduce va reforma procesul de selecție a polițiștilor.

