Poliția ucraineană a dejucat o tentativă de furt ce viza o operă a celebrului artist Banksy

"Vineri, la Hostomel, mai multe persoane au încercat să fure o pictură a lui Banksy. Au decupat opera de pe peretele unei case distruse de ruşi", a precizat, într-un comunicat pe Telegram, guvernatorul regiunii Kiev, Oleksii Kuleba.

Mesajul publicat pe reţelele sociale a fost însoţit de o fotografie arătând un perete din care o parte a stratului exterior, vopsit în galben-portocaliu, fusese decupat.

Poliţia a reţinut mai multe persoane aflate la faţa locului.

Opera este în stare bună şi se află în siguranţă, în mâinile forţelor de ordine, a precizat guvernatorul.

Şeful poliţiei din regiunea Kiev, Andrii Nebitov, a menţionat la rândul său într-un comunicat că "au fost identificate 8 persoane cu vârsta între 27 şi 60 de ani, rezidenţi din Kiev şi Cerkasî", localitate aflată la aproximativ 200 km de capitală. A fost lansată o anchetă pentru provocarea de pagube materiale, a adăugat acesta.

Banksy a postat la jumătatea lui noiembrie pe contul său de Instagram un material video cu toate operele sale murale din Ucraina, inclusiv cu cea din Hostomel, ce reprezintă o siluetă purtând o mască de gaz şi urcată pe un scaun.

Anonymous British street artist @banksy published a video on Instagram of him making the seven graffitis in Kyiv, Irpin, Horenka, Hostomel and Borodianka.



If you ask me - I think he's very cool. And he did a lot for Ukraine. And the song goes really well here. pic.twitter.com/lRzba25EbO