Poliția din Hong Kong a folosit muniție de război. Un protestatar a fost împușcat în piept

Bărbatul a fost împușcat de poliție într-un incident violent produs în zona străzii Hoi Pa din zona Tsuen Wan.

Protestatarul împușcat este în stare critică, potrivit autorităților medicale din Hong Kong, care au precizat că alte 14 persoane au fost rănite până acum în cursul protestelor desfășurate marți.

A video circulating online shows warning shots fired as protesters and police clash at the junction of Waterloo and Nathan Roads pic.twitter.com/8WZPtAFhwC