Poliția din China poate monitoriza protestele din țară cu ajutorul sistemului de supraveghere Hikvision

Poliția chineză poate seta alarme pentru a monitoriza diverse activități ale protestatarilor folosind o platformă software furnizată de Hikvision, un important producător chinez de camere și sisteme de supraveghere, potrivit The Guardian .

Camere de supraveghere Hikvision / FOTO: Shutterstock

Activitățile protestatarilor descrise drept alarme includ „adunarea de mulțimi pentru a perturba ordinea în locurile publice", „adunare ilegală, procesiune, demonstrație" și amenințări cu „petiția".

Aceste activități sunt alăturate infracțiunilor precum jocuri de noroc sau evenimente perturbatoare, precum „pericol de incendiu", în documentele disponibile pe site-ul Hikvision și semnalate către The Guardian, de către firma de cercetare în domeniul supravegherii IPVM sau Internet Protocol Video Market.

Site-ul web al companiei a inclus, de asemenea, alarme pentru „religie" și „Falun Gong" - o mișcare spirituală interzisă în China și catalogată drept cult de către govern, până când IPVM a contactat compania.

Constatările vin la o lună după ce în întreaga China au izbucnit proteste în masă împotriva politicilor de zero-Covid ale țării. Deși demonstrațiile au dus la o relaxare a restricțiilor de către guvern, mulți protestatari au primit ulterior apeluri din partea poliției.

Guvernul SUA a monitorizat activitatea Hikvision de mult timp. Compania a fost plasată pe o listă neagră a Departamentului de Comerț, care restricționează utilizarea fondurilor federale pentru achiziționarea de echipamente fabricate de firmă, precum și exporturile americane către firma de supraveghere, pentru complicitatea acesteia în încălcarea drepturilor omului, asociată cu încarcerarea în masă a uigurilor și a altor minorități etnice în China.

În noiembrie, Comisia Federală pentru Comunicații a introdus, de asemenea, noi reguli care au interzis importurile și vânzările de viitoare echipamente de comunicații Hikvision în SUA.

Deși Hikvision este cunoscută mai ales pentru echipamentele sale de supraveghere, compania s-a alăturat altor actori în dezvoltarea și furnizarea de platforme centralizate pentru poliție și alte forțe de ordine pentru a menține, gestiona, analiza și răspunde la informațiile colectate, prin intermediul numeroaselor camere instalate pe întreg teritoriul Chinei.

Hikvision își prezintă platforma cloud, denumită Infovision IoT, ca pe un mijloc de a „oferi servicii și decizii inteligente de securitate publică" pentru poliție, pentru a atenua „alocarea inegală a resurselor, volumul mare de muncă, incapacitatea de a partaja date", potrivit site-ului web al companiei.

Documentul disponibil pe site-ul Hikvision nu oferă multe detalii despre modul exact în care funcționează aceste alarme, dar descrie o listă lungă de evenimente sau activități în cadrul tipurilor de alarme, care includ încălcarea drepturilor de proprietate, furtul, traficul de femei și copii și pornografia.

Documentul descrie, de asemenea, metodele de alarmare care includ descoperire la datorie, alarmă pentru echipament și un apel la poliție.

Cel puțin nouă tipuri de alarmă sunt strâns legate de contextual protestelor, potrivit ghidului tehnic Hikvision.

De exemplu, polițiștii care sunt de serviciu vor putea raporta evenimente sau incidente ca fiind un eveniment "503" - codul care corespunde cu „adunarea de mulțimi pentru a perturba ordinea în locuri publice" - care ar putea declanșa apoi o alarmă în sistem pentru restul departamentului de poliție, potrivit lui Charles Rollet, cercetător la IPVM. Acesta ar fi, de asemenea, cazul alarmei "Falun Gong".

„Aceasta ridică probleme semnificative privind libertatea de întrunire și libertatea religioasă", a declarat Rollet. „Din punct de vedere tehnic, aceste două drepturi se regăsesc în Constituția Republicii Populare Chineze, dar, în realitate, guvernul reprimă foarte dur aceste libertăți. Așadar, sunt îngrijorat de modul în care tehnologia poate facilita urmărirea grupurilor reprimate."

Alarma Falun Gong și „religie" a fost eliminată de pe site fără nicio explicație, după ce IPVM a contactat compania.

Documentul ilustrează, de asemenea, amploarea datelor despre persoane pe care compania le permite clienților săi să le urmărească.

Diverse atribute personale sunt enumerate ca parte a unui dicționar de personal, inclusiv statutul politic, religia și etnia, precum și descrieri fizice, cum ar fi dacă o persoană are părul lung sau scurt sau poartă ochelari, culoarea hainelor, intervalul de vârstă și dacă zâmbește.

Compania a fost criticată anterior pentru că a dezvoltat capacitățile de detectare a uigurilor și a altor minorități.

În 2018, a câștigat un contract pentru a instala sisteme de recunoaștere facială la intrarea în 967 de moschei, precum și în taberele de reeducare unde au fost reținuți uiguri și mulți membri ai altor minorități etnice.

Acestea sunt doar o mică parte din campania mai amplă a guvernului chinez de a utiliza tehnologia pentru a monitoriza și urmări membrii grupurilor religioase și ai altor minorități.

Organizația Națiunilor Unite a afirmat într-un raport că acțiunile Chinei împotriva uigurilor pot fi considerate „crime împotriva umanității".

Hikvision a contestat toate rapoartele conform cărora ar fi permis guvernului chinez să vizeze uigurii.

Compania Hikvision a refuzat să comenteze, dar a declarat anterior pentru The Guardian: „În 2018, o funcție de recunoaștere separată produsă de Hikvision, care nu era axată pe un singur grup etnic, a fost eliminată printr-o actualizare de firmware și nu mai este disponibilă, după cum a raportat The New York Times, în 2019.

„Hikvision a respectat cu strictețe toate legile și reglementările aplicabile în Marea Britanie și în toate țările în care operăm pentru a asigura conformitatea completă. Compania nu a comis niciodată, cu bună știință sau în mod intenționat, abuzuri privind drepturile omului în sine sau a acționat în mod intenționat și nu va face niciodată acest lucru în viitor", mai precizează Hikvision.

Dar senatorul Marco Rubio a cerut sancțiuni pentru companie, precum și pentru alte firme, pentru rolul lor în represiunea minorității etnice uigure, majoritar musulmane, și a spus într-o declarație că va continua să promoveze acest proiect de lege în noul an.

„Tehnologia Hikvision joacă un rol central permițând dezgustătoarele abuzuri ale Partidului Comunist Chinez privind drepturile omului și genocidul, inclusiv împotriva unor grupuri precum Falun Gong și uigurii", a declarat Rubio într-o declarație trimisă prin e-mail.

ŞTIRILE ZILEI