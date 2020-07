Polițiștii vor fi dotați cu pistoale Beretta. Vela: Acesta este un semnal pentru infractori

Polițiștii vor fi dotați cu pistoale Beretta

Marcel Vela a fost prezent, miercuri, la un eveniment de prezentare a noilor achiziții pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă a polițiștilor.

„Din anii ’70, Poliţia din România foloseşte tehnică depăşită, tehnică pe care dumneavoastră, ca oameni ai legii, care aplicaţi legea, care apăraţi cetăţenii, o folosiţi în condiţii improprii. Avem numeroase cazuri în care poliţişti - fie de la Ordine Publică, fie de la Poliția Rutieră - s-au jertfit pentru ţară, poate de multe ori și pentru că nu au avut cu ce să se apere sau din indiferența celor ce au condus acest minister. (...) Această tehnică nouă pe care dumneavoastră astăzi aţi primit-o este un prim pas, un început. Toţi colegii dumneavostră de la ordine publică, poliţie rutieră, vor fi dotaţi cu armanent de ultimă generaţie. Vreau să vă spun că acest armament, pistoalele Beretta, sunt făcute în România, nu le-am achiziţionat de la intermediari, de la furnizori, la preţuri exorbitante. La o analiză pe care noi am făcut-o la un asemenea nivel de achiziție, am considerat ca tot armamentul cu care se dotează Poliţia România să fie fabricat în România. Preţul la care am achiziţionat aceste pistoale este sub preţul de piaţă din magazin, din catalog, din orice ofertă online”, a spus ministrul de Interne.

Șeful Ministerului de Interne a adăugat că, în sfârșit, în Poliția Română „are loc o normalizare”.

„Dincolo de această dotare, (...) în sfârşit în Poliţia Română are loc o normalizare. Nu este normal să te lupţi cu infractori, cu reţele de crimă organizată, cu reţele de trafic de droguri şi de persoane dotate la ultimul răcnet al tehnologiei, fie de motorizare, fie de înarmare, cu pistoale Carpaţi sau Makarov din anii ’70. Deci această normalizare era un lucru firesc, pentru că există un virus mai periculos decât COVID-ul - infracţionalitatea. Această dotare a poliţiei naționale - cu autoturisme, cu autoutilitare, cu pistoale, cu veste antiglonţ, cu bastoane cu şocuri, cu camere de luat vederi - toate acestea sunt un mesaj şi un semnal pentru infractori. Virusul infracţionalităţii trebuie distrus din temelie. Am spus la începutul mandatului meu, în prima zi: toleranţă zero faţă de infractori. Aceste dotări ne oferă posibilitatea să ne confruntăm cu răufăcătorii, cu toţi cei care fac rău României, care pun în pericol viaţa cetățenilor, bunurile lor”, a conchis sursa citată.

Pe site-urile de profil, un pistol Beretta costă între 150 și 550 de lei.

