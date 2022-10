Poliția iraniană a tras focuri de armă asupra oamenilor care s-au adunat să o comemoreze pe Mahsa Amini, la 40 de zile de la moartea tinerei

Mii de oameni s-au adunat la mormântul tinerei kurde și au înfruntat forțele de securitate, la 40 de zile de la moartea acesteia, notează BBC.

Potrivit unor martori, ofițerii au tras cu pistole și gaze lacrimogene în mulțimile din oraș.

Protestele au cuprins Iranul după ce Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, a murit pe 16 septembrie. Ea fusese reținută în urmă cu trei zile de poliția moralității din capitala Teheran, și a intrat în comă la centrul de detenție unde a fost dusă.

Potrivit unor informații, ea ar fi fost bătută cu o bâtă și lovită cu capul de un vehicul, dar poliția a negat că a fost maltratată și a spus, în schimb, că tânăra a suferit un atac de cord.

Miercuri, forțele de securitate au fost desfășurate în Saqqez și în alte părți ale provinciei Kurdistan, în așteptarea unor noi demonstrații în cea de-a 40-a zi de doliu pentru tânăra Amini - o ocazie semnificativă din punct de vedere cultural pentru iranieni.

Amirabad neighborhood in Tehran. People chant “death to the dictator.” On #MahsaAmini’s 40th day of death, there are reports of protests all across Tehran and other cities. The crackdown machine is vulnerable... #مهسا_امینی #IranProtests2022 pic.twitter.com/cY3Ji3tJel