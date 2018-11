Polițiștii au refăcut filmul dublei crime EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În jurul orei 17.30, un bărbat din Buftea anunța ieri la 112 că și-a omorât soția și soacra. Reacția cea mai rapidă a fost a unui polițist care a mai avut de-a face cu astfel de situațîi.

Judiciaristul a părăsit singur sediul Poliției orașului Buftea. S-a îndreptat către mașina de intervenție și a plecat de urgență către Strada Tineretului din localitate. În primul rând vroia să verifice dacă apelul era adevărat și să afle dacă vreuna dintre victime mai este în viață și ar mai putea fi ajutată.

Criminalul ieșise din casă pentru a-i întâmpina pe oamenii legii și, până la sosirea lor, vecinii au încercat să discute cu el.

Localnică: "La ora 6 am coborât la magazin și domnul era jos, cu telefonul în mână, și cu sânge pe mâini. Am întrebat ce s-a întâmplat și el a ridicat capul din telefon și mi-a aruncat o privire foarte dubioasă și urâtă. M-am retras de lângă el și între timp a ajuns un echipaj SMURD și Poliția."

Judiciaristul și echipajul medical au fost conduși de către irakian până la etajul doi al clădirii.

Ultimul act al dramei de aseară din orașul Buftea s-a derulat chiar pe palierul blocului. Polițistul a avut confirmarea că cele două femei au fost ucise. În timp ce vorbea cu colegii săi pentru a confirma că este vorba de o dublă crimă, cetățenul irakian a ieșit cu un cuțit în încercarea de a-l asasina și pe polițist. Acesta însă a avut prezență de spirit, a scos foarte repede arma și a tras 6 focuri.

Vecină: "Nu am auzit decât o bubuitură și am crezut că se mai întâmplă, îi mai cade omului ceva. Vrând să arunc gunoiul am văzut pe domnul întins aici și cei de la ambulanță erau aici și mi-au zis să mă retrag."

Scandalul dintre soți ar fi fost declanșat de gelozia bărbatului, care bănuia că e înșelat.

Dan Antonescu, fostul șef al Serviciului Omoruri din Capitală, crede că ultimul gest al ucigașului a fost premeditat.

Dan antonescu, expert criminolog: "Este o formă de sinucidere a celor care, deși au avut curajul să ia două vieți, nu au curajul să își ia propria viață."

Martorii spun că familia se mutase recent în bloc și că interacționa rar cu vecinii. Femeia, născută în 1970, era directoarea unui centru de plasament din Sectorul 1 al Capitalei. Era căsătorită cu cetățeanul irakiano-norvegian de 8 ani. Tocmai din cauză că acesta avea dublă cetățenie, autoritățile române au notificat ambasadele celor două țări despre cele întâmplate.

