Poezii scrise de Mihai Eminescu şi Lucian Blaga, recitate la Lyon pentru a marca Ziua Culturii Naţionale

Ziua Culturii Naţionale la Lyon / FOTO: Teodora Popa

Actriţa de origine română Anca Bene şi actorul francez cu rădacini româneşti Laurent Schuh au recitat poezii de Eminescu şi Blaga, atât în limba română, cât şi în franceză. Frumuseţea şi profunzimea versurilor recitate de cei doi artişti au emoţionat publicul numeros. Români stabiliţi în Franţa, studenţi români la Lyon, dar si francezi apropiaţi de România au ascultat, printre altele, poeziile «Glosă», «Şi dacă», «Mai am un singur dor», «Eu nu strivesc corola de lumini a lumii», «Sufletul satului», dar şi poezii din creaţiile poeţilor Paul Vinicius, Cassian Maria Spiridon, George Vulturescu, Vasile George Dâncu şi Radu Bata.

Actiţa Anca Bene s-a născut în România în 1986.A terminat facultatea de Limbi Străine, franceză-norvegiană la Cluj Napoca. Ȋn 2008 a început studiile la Lyon printr-o bursă guvernamentală franceză « Gestiunea proiectelor culturale ». Şi-a urmat pasiunea pentru teatru, iar anul 2011 reprezintă startul studiilor sale de teatru la Lyon şi, în acelaşi timp, debutul său ca actriţă. Unul dintre proiectele sale de suflet este spectacolul « Terres Mères » care a fost premiat în Franţa.

Laurent Schuh s-a născut la Lyon şi are rădăcini alsace, româneşti şi armeneşti. Este actor, regizor şi director artistic. De-a lungul carierei sale a colaborat cu numeroase instituţii teatrale din Franţa şi din Europa. A lucrat sub bagheta multor regizori internaţionali. Ȋn aceeaşi măsură, a colaborat ca actor şi scenarist la peste 30 de filme în diverse ţări pentru cinema şi pentru televiziune. Este fondatorul si directorul artistic al asociaţiei «Les Arts et Mouvants». De peste 15 ani colaborează cu regizorul român Silviu Purcărete la numeroase proiecte teatrale şi cinematografice.

Un moment aparte al serii literare a fost reprezentat expunerea operelor traduse din limba română de cuplul de traducători Florica şi Jean-Louis Courriol, accesibile astfel, publicului francez. Florica Courriol a precizat că în traducerile sale s-a orientat cu precădere către romanele scrise de femei şi a amintit de: Hortensia Papadat-Bengescu, «Concert din muzică de Bach/Concert de Bach», Marta Petreu «Acasă, pe Câmpia Armaghedonului/ Notre maison dans la plaine d’Armageddon», Magda Cârneci «FEM». Ȋn acelaşi timp, a stârnit interesul celor prezenţi prin traducerile autorilor Horia Rusu «Asediul Vienei/Le siège de Vienne» şi Iulian Ciocan «Imperiul lui Nistor Polobok/L’Empire de Nistor Polobok».

Jean-Louis Courriol, traducător francez, profesor de limba și literatură română, fost cadru didactic la Universitatea Lyon 3, s-a orientat către traducerea operelor autorilor români clasici şi a exemplificat cu romanele lui Liviu Rebreanu «Ion», «Pădurea Spânzuraților/La Fôret des pendus», Marin Sorescu «La Lilieci/Paysans du Danube» şi Cezar Petrescu «Calea Victoriei/L’Avenue de la Victoire».

A fost prezent la eveniment și editorul Jacques André, un francez care s-a îndrăgostit de România și de literatura română odată cu descoperirea frumuseții și profunzimii operei lui Lucian Blaga. Până în prezent a publicat 3 din cele 10 volume de opere complete ale lui Lucian Blaga, restul fiind în curs de apariție pe măsura finalizării traducerii lor de către Jean Poncet. De asemenea, traducerile în limba franceză ale unor volume de poezii ale autorilor români George Vulturescu, Vasile-George Dâncu și Radu Bata au vazut lumina tiparului la editura sa.

