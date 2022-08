Podurile strategice Antonovski și Kahovski, atacate din nou de trupele ucrainene. „Ce noapte pentru ocupanţi în regiunea Herson!”

„Ce noapte pentru ocupanţi în regiunea Herson! Atacuri în zona Podului Antonovski”, scrie pe Facebook un deputat regional, Serghii Hlan.

Aceste atacuri au fost confirmate de către o purtătoare de cuvânt a Comandamentului de Sud al Forţelor armate ucrainene, Natalia Grumeniuk.

„Efectuarea unui tir pe care l-am pus la punct de mai multe zile are rezultate. Impacturile sunt considerabile atât cu privire la Podul Antonovski, cât şi cu privire la Kahovski”, alt pod, a declarat ea la televiziunea ucraineană.

Ukrainian rocket artillery units hit multiple targets in Kherson Oblast last night as per local reports.



This video reportedly shows last night's second impact on the Antonivskyi bridge near Kherson, then distant impacts are heard.

https://t.co/4WOp5Jssac pic.twitter.com/GzVouwYilf