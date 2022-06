Podul de la Luțca, Neamț, s-a rupt la șapte luni de la inaugurare! Două mașini se aflau în tranzit. Unul dintre șoferi este rănit

Podul de la Luțca, județul Neamț, s-a prăbușit astăzi, la mai puțin de un an după ce au fost terminate reparațiile capitale. Podul are 216 metri lungime și a trecut toate testele.

S-a rupt Podul de la Lutca

Podul de la Luțca s-a prăbușit joi, 9 iunie 2022. În momentul în care podul s-a rupt se pare că două mașini se aflau în tranzit, iar unul dintre șoferi chiar a fost rănit.

În jurul orei 14:15, podul de pe drumul județean de la Luțca, din comună Sagna (lângă Roman) s-a prabușit. Podul a fost recent dat în folosință (luna noiembrie) 2021, după lucrări care au costat milioane de euro și au durat peste un an de zile. Pe perioada lucrărilor, aproape săptămânal, Ionel Arsene făcea vizite și ședințe foto pe șantier, afirmând ca este una cele mai mari și mai importante investiții făcute de CJ Neamț în județ, scrie tvmneamt.ro.

La momentul prăbușirii, pe pod se aflau un camion și o dubiță. Conform ISU Neamț, șoferul camionului răsturnat este rănit. Intervenția autorităților la față locului, este în desfășurare.

UPDATE: Poliţiştii au întocmit două dosare penale, după prăbuşirea podului de la Luţca

Comunicatul IPJ Neamț:

”Astăzi, 9 iunie, în jurul orei 14.15, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au fost sesizați cu privire la faptul că podul ce traversează râul Siret ( DJ 207 A) dintre localitățile Luțca – Sagna, s-a rupt.

Din primele date, un autocamion și o autoutilitară circulau pe podul în cauză, din direcția Roman spre Sagna, în urma evenimentului rezultând rănirea conducătorului autocamionului, în vârstă de 56 de ani.

Imediat, la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje din cadrul Poliției municipiului Roman și Serviciului Rutier Neamț.

Având în vedere că circulația rutieră este blocată, au fost instituite filtre rutiere pentru informarea conducătorilor auto și devierea traficului rutier pe Drumul Național 15 D, Roman – Gâdinți.”

Comunicat ISU Neamţ

“Prin apel la 112, am fost înștiințați despre faptul că s-a prăbușit o parte din podul de peste râul Siret, ce face legătura între localitățile Sagna și Luțca. Un autocamion și o autoutilitară se aflau pe pod.

În urma evenimentului produs a rezultat o victimă, un bărbat de 56 de ani, care a fost scos din interiorul autocamionului de către participanții la trafic. Acesta a fost preluat de către echipajele medicale sosite la locul evenimentului, urmând a fi preluat de echipajul SMURD TIM pentru a fi transportat la CPU Roman.

La locul evenimentului au fost alocate forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Roman, IPJ, IJJ, SAJ și SVSU Sagna.”

Podul, o construcție specifică

Iacob Gheorghe, primarul comunei Sagna, județul Neamț a declarat la Digi 24: „Este un pod reabilitat, redeschis în toamnă. Podul este de construcție specifică. Este un pod hobanat pe cabluri, are 216 metri lungime. Nu au fost probleme după inaugurare. Presa locală și toți își dau doar cu părerea. S-au făcut teste de greutate până s-a dat drumul la pod. Au fost urcate pe pod opt autocamioane, opt ori patru, cu timp de așteptare. Eu nu am fost la recepția podului, că nu am calitatea să fac așa ceva, dar cei de specialitate din Inspectoratul de Stat în Construcții, din CJ, specialiștii de resort vă vor da mai multe detalii. S-au făcut măsurători să vadă greutatea podului, cât s-a lăsat. Au fost ore întregi de măsurători. Legătura între cele două localități (Sagna și Luțca - n.red.) este asigurată cu toate celelalte cinci comune, de DJ 207D".

”Garanția” lui Ionel Arsene

În august 2020 podul de la Luțca intra în reparații capitale, după 30 de ani de exploatare. Valoarea investiției: 8,3 milioane de lei, lucrări executate de Darcons SRL. În noiembrie 2021, podul de la Luțca se redeschide.

"Dragi nemțeni, vă garantez că zeci de ani, podul de la Luțca nu va mai reprezenta vreo problemă pentru participanții la trafic. Zilele trecute s-a făcut testul de rezistență pe pod și avem garanția că rezistă unei greutăți de 340 de tone.", spunea Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, cu acea ocazie.

