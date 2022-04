Podul care leagă Odesa de sud-vestul Ucrainei, vizat de un nou atac cu rachete

„Astăzi, la 6:45 a.m., a avut loc un al doilea atac cu rachetă pe același pod peste estuarul Nistrului în regiunea Odesa”, a spus Kamîşin.

Nu sunt răniți lucrători feroviari, a spus el.

„Daunele aduse infrastructurii pot fi stabilite după alerta aeriană”, a adăugat el.

Podul de la Zatoka a fost lovit de un atac cu rachete rusești marți. Este singura legătură între sud-vestul Ucrainei și restul țării. Lucrările de reparații tocmai începuseră când a avut loc atacul de miercuri.

Photos of the damaged Zatoka Bridge in the Odessa Oblast after it was targeted by Russian missile strikes. Looks like the strikes caused only moderate damage. pic.twitter.com/tcE4fvtrws